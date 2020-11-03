Телескопический сучкорез SmartFitTM Fiskars (112500)

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|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Сучкорезы
|Вес
|1.3 кг
|Длина инструмента
|915 мм
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукояток
|пластик
|Назначение
|для изгороди
|Рабочий диаметр
|38 мм
|Тип лезвий
|плоскостные
|Удлиненные рукоятки
|да
|Форма лезвий
|загнутые
Линейка режущих инструментов Fiskars SmartFit™ - удобное дополнение к вашему набору садового инвентаря.
С помощью телескопического сучкореза, ножниц для живой изгороди и плоскостного секатора вы можете выполнять все основные операции по обрезки вашего сада.
Регулируемая длина ручек гарантирует оптимальный рабочий диапазон. Длина ручек 665-915 мм
Легкий сучкорез, комфортно лежит в руках.
Подходит для обрезки как ветвей плодовых деревьев, так и низкорослых кустарников
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