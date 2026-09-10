Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нож для кустов
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 650 руб. 2 989 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 349411
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож для кустов
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
38
Длина инструмента
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х21х4
Вес, г.
830
Описание товара Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки. Шестерённая передача
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Нож для кустов
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
38
Длина инструмента
600
Страна производитель
Китай
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки. Шестерённая передача
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез Raco MaxForce 4214-53/1860 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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