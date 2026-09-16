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Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220)

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Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 1
Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 2
Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 3
Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 4
Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 5
Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 6
Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 1
  • Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 2
  • Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 3
  • Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 4
  • Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 5
  • Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 6
  • Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220)
2 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
470
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
26
С упорной пластиной
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х18х3
Вес, г.
585

Описание товара Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220)

Сучкорезы RACO изготовлены из современных и качественных материалов. Благодаря специальному антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий и алюминиевым рукояткам инструменты удобны в работе, идеально срезают ветки и обладают длительным сроком службы.

Отзывы о товаре Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
470
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
26
С упорной пластиной
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорезы RACO изготовлены из современных и качественных материалов. Благодаря специальному антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий и алюминиевым рукояткам инструменты удобны в работе, идеально срезают ветки и обладают длительным сроком службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) – стоимость товара 2050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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