Сучкорез GRINDA PL-740A, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой контактный PROLine (424517)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
В наличии
Код товара: 697064
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
для деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х25х4
Вес, кг.
1.03
Описание товара Сучкорез GRINDA PL-740A, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой контактный PROLine (424517)
Профессиональные сучкорезы с алюминиевыми рукоятками. Ультралегкая конструкция. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Накладки из мягкого пластика
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
для деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
35
Страна производитель
Китай
Профессиональные сучкорезы с алюминиевыми рукоятками. Ультралегкая конструкция. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Накладки из мягкого пластика
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез GRINDA PL-740A, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой контактный PROLine (424517) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1790 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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