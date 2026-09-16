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Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232)

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Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 1
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 2
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 3
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 4
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 5
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 6
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 7
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 8
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 9
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 10
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 11
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 12
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 13
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 6
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 7
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 8
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 9
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 10
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 11
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 12
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 13
  • Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697062
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232)
1 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
дерево
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х24х4
Вес, кг.
1.35

Описание товара Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232)

Сучкорез по виду напоминает большие ножницы с очень длинными ручками, предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено, поэтому инструмент легко справляется с поставленной задачей. В сучкорезе GRINDA имеется противоударный амортизатор, который значительно облегчает работу, а деревянные ручки обеспечивают оптимальный хват при обрезке. Инструмент способен обрезать ветви большого диаметра, имеет общую длину 700 мм. Сучкорез будет полезным приобретением для проведения работ в саду и на огороде.

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
дерево
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
30
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорез по виду напоминает большие ножницы с очень длинными ручками, предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено, поэтому инструмент легко справляется с поставленной задачей. В сучкорезе GRINDA имеется противоударный амортизатор, который значительно облегчает работу, а деревянные ручки обеспечивают оптимальный хват при обрезке. Инструмент способен обрезать ветви большого диаметра, имеет общую длину 700 мм. Сучкорез будет полезным приобретением для проведения работ в саду и на огороде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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