Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб.
В наличии
Код товара: 697062
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Загружаем...
1 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
дерево
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х24х4
Вес, кг.
1.35
Описание товара Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232)
Сучкорез по виду напоминает большие ножницы с очень длинными ручками, предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено, поэтому инструмент легко справляется с поставленной задачей. В сучкорезе GRINDA имеется противоударный амортизатор, который значительно облегчает работу, а деревянные ручки обеспечивают оптимальный хват при обрезке. Инструмент способен обрезать ветви большого диаметра, имеет общую длину 700 мм. Сучкорез будет полезным приобретением для проведения работ в саду и на огороде.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
дерево
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
30
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Страна производитель
Китай
Сучкорез по виду напоминает большие ножницы с очень длинными ручками, предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено, поэтому инструмент легко справляется с поставленной задачей. В сучкорезе GRINDA имеется противоударный амортизатор, который значительно облегчает работу, а деревянные ручки обеспечивают оптимальный хват при обрезке. Инструмент способен обрезать ветви большого диаметра, имеет общую длину 700 мм. Сучкорез будет полезным приобретением для проведения работ в саду и на огороде.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки из дерева высшего сорта, плоскостной (40232)