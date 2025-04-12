Сучкорез штанговый GRINDA (8-424431)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб.
В наличии
Код товара: 695551
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
450
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
пластик
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х32х5
Вес, кг.
1.23
Описание товара Сучкорез штанговый GRINDA (8-424431)
Штанговый сучкорез с пилой Grinda HX-350 с храповым механизмом и пилой с режущим крюком 8-424431_z02 удобен в эксплуатации благодаря прочной стали, удобным рельефным рукояткам, качественному исполнению лезвий
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
450
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
пластик
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
32
Страна производитель
Китай
Штанговый сучкорез с пилой Grinda HX-350 с храповым механизмом и пилой с режущим крюком 8-424431_z02 удобен в эксплуатации благодаря прочной стали, удобным рельефным рукояткам, качественному исполнению лезвий
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
Штанга и сучкорез очень тяжелые . Режет хорошо, но руки нужны сильные или поменять штангу на деревянную , лучше бамбуковую палку
Достоинства:
Комментарий:
По первым впечатлениям очень хороший инструмент, режущих элементов 2,один основной второй дополнительный. В работе проверим чуть позже, но по ощущениям внушает доверие. Дополняю отзыв, сучкорез прекрасный режет даже толстые ветки. Одели на штангу, и на высоте в 3-4 метра тянуть удобно.
Сучкорез штанговый GRINDA (8-424431) - по цене 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез штанговый GRINDA (8-424431)
Достоинства:
Комментарий:
Штанга и сучкорез очень тяжелые . Режет хорошо, но руки нужны сильные или поменять штангу на деревянную , лучше бамбуковую палку
Достоинства:
Комментарий:
По первым впечатлениям очень хороший инструмент, режущих элементов 2,один основной второй дополнительный. В работе проверим чуть позже, но по ощущениям внушает доверие. Дополняю отзыв, сучкорез прекрасный режет даже толстые ветки. Одели на штангу, и на высоте в 3-4 метра тянуть удобно.