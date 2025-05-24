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Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК

28 Отзывы
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Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 1
Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 2
Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 3
Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 1
  • Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 2
  • Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 3
  • Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 595776
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
650
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
пластик
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х2
Вес, г.
300

Описание товара Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК

Большой плоскостной сучкорез со стальными рукоятками РОСТОК 424115 разработан для сложных работ в саду. Модель подойдет для резки толстых веток с минимальными усилиями. Наличие накладок упрощает эксплуатацию и снижает вероятность скольжения ладоней.

Отзывы о товаре Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакован товар,всё отлично,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
режет как по маслу,супер!!!рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
думала отлично будет резать ветки, но увы режет, но через раз мнет.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
осень в классный сучкорез, Советую,!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Цена не высокая. Ручки металлические, добротные. Весной проверю в работе
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Любовь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
давно хотела такой чтоб обрезать крыжовник и малину. упакован в полиэтиленовый пакет. товаром довольна рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Виктор Х.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вещь для сада, пока работает
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Галина Я.

Достоинства:


Комментарий:
качественный и надежный , без всяких наворотов.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нам понравился, острый, хорошо режет. Но, ручка вылетала, из за пластмассового крепления который соединил ручку и сломалось
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Рубят ветки на раз! Пока не затупились!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Оксана О.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна, крупные ветки режет легко, без особых усилий!
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне функциональный за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Юрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Мечта садовода,брали соседке по даче,довольна осталась
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Сучкорез хороший, острый, режет хорошо, советую
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатляет,, очень острый и легко справляется с сучьями,,
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Наталия М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный и хорошо режет даже толстые ветки. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Сталь хотелось бы покрепче...
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Надежда Х.

Достоинства:


Комментарий:
Класс, режут как по маслу, внук отнимает
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Марина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо справляется с толстыми ветками рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли вовремя, на вид все отлично. Посмотрим как будут в работе
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Сучкорезом довольны. Крепкий, острый. Отлично срезает ветки. Родители довольны.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
юрий я.

Достоинства:


Комментарий:
срезает не толстые сучки и ветки! для чего и был куплен! со своей задачей справляется!
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Классный сучкорез. Очень помог мне в саду. Деревья обработаны, без лишних усилий.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, удобный сучкорез!
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
ЯКОВ Я.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде качественно в деле посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
На вид крепкий инструметт, ручки длинные. В паботе пока не использовал
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный сучкорез, я называю секатор с длинными ручками... Удобно резать толстые ветки.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Инна М.

Достоинства:


Комментарий:
Сучкорез отличный, режет до 2 см, ветки, правда силы нужны, а 1 см и 1,5 ребжет с лихвойя сама попробовала. Советую всем, в саду нужная вещь



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
650
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
пластик
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
25
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Большой плоскостной сучкорез со стальными рукоятками РОСТОК 424115 разработан для сложных работ в саду. Модель подойдет для резки толстых веток с минимальными усилиями. Наличие накладок упрощает эксплуатацию и снижает вероятность скольжения ладоней.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо упакован товар,всё отлично,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
режет как по маслу,супер!!!рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
думала отлично будет резать ветки, но увы режет, но через раз мнет.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
осень в классный сучкорез, Советую,!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Цена не высокая. Ручки металлические, добротные. Весной проверю в работе
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Любовь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
давно хотела такой чтоб обрезать крыжовник и малину. упакован в полиэтиленовый пакет. товаром довольна рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Виктор Х.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая вещь для сада, пока работает
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Галина Я.

Достоинства:


Комментарий:
качественный и надежный , без всяких наворотов.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нам понравился, острый, хорошо режет. Но, ручка вылетала, из за пластмассового крепления который соединил ручку и сломалось
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Рубят ветки на раз! Пока не затупились!
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Оксана О.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна, крупные ветки режет легко, без особых усилий!
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне функциональный за свою цену.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Юрий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Мечта садовода,брали соседке по даче,довольна осталась
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Сучкорез хороший, острый, режет хорошо, советую
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатляет,, очень острый и легко справляется с сучьями,,
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Наталия М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный и хорошо режет даже толстые ветки. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Сталь хотелось бы покрепче...
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2024
Надежда Х.

Достоинства:


Комментарий:
Класс, режут как по маслу, внук отнимает
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Марина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо справляется с толстыми ветками рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли вовремя, на вид все отлично. Посмотрим как будут в работе
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Сучкорезом довольны. Крепкий, острый. Отлично срезает ветки. Родители довольны.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
юрий я.

Достоинства:


Комментарий:
срезает не толстые сучки и ветки! для чего и был куплен! со своей задачей справляется!
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Классный сучкорез. Очень помог мне в саду. Деревья обработаны, без лишних усилий.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, удобный сучкорез!
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2024
ЯКОВ Я.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде качественно в деле посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
На вид крепкий инструметт, ручки длинные. В паботе пока не использовал
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный сучкорез, я называю секатор с длинными ручками... Удобно резать толстые ветки.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Инна М.

Достоинства:


Комментарий:
Сучкорез отличный, режет до 2 см, ветки, правда силы нужны, а 1 см и 1,5 ребжет с лихвойя сама попробовала. Советую всем, в саду нужная вещь


Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК - данный товар вы можете купить по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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