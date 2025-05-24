Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 595776
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690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
650
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
пластик
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х2
Вес, г.
300
Описание товара Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК
Большой плоскостной сучкорез со стальными рукоятками РОСТОК 424115 разработан для сложных работ в саду. Модель подойдет для резки толстых веток с минимальными усилиями. Наличие накладок упрощает эксплуатацию и снижает вероятность скольжения ладоней.
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
650
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
пластик
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
25
Развернуть
Страна производитель
Китай
Большой плоскостной сучкорез со стальными рукоятками РОСТОК 424115 разработан для сложных работ в саду. Модель подойдет для резки толстых веток с минимальными усилиями. Наличие накладок упрощает эксплуатацию и снижает вероятность скольжения ладоней.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упакован товар,всё отлично,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
режет как по маслу,супер!!!рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
думала отлично будет резать ветки, но увы режет, но через раз мнет.
Достоинства:
Комментарий:
осень в классный сучкорез, Советую,!
Достоинства:
Комментарий:
Цена не высокая. Ручки металлические, добротные. Весной проверю в работе
Достоинства:
Комментарий:
давно хотела такой чтоб обрезать крыжовник и малину. упакован в полиэтиленовый пакет. товаром довольна рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая вещь для сада, пока работает
Достоинства:
Комментарий:
качественный и надежный , без всяких наворотов.
Достоинства:
Комментарий:
Нам понравился, острый, хорошо режет. Но, ручка вылетала, из за пластмассового крепления который соединил ручку и сломалось
Достоинства:
Комментарий:
Рубят ветки на раз! Пока не затупились!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой довольна, крупные ветки режет легко, без особых усилий!
Достоинства:
Комментарий:
Вполне функциональный за свою цену.
Достоинства:
Комментарий:
Мечта садовода,брали соседке по даче,довольна осталась
Достоинства:
Комментарий:
Сучкорез хороший, острый, режет хорошо, советую
Достоинства:
Комментарий:
Впечатляет,, очень острый и легко справляется с сучьями,,
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный и хорошо режет даже толстые ветки. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Сталь хотелось бы покрепче...
Достоинства:
Комментарий:
Класс, режут как по маслу, внук отнимает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо справляется с толстыми ветками рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришли вовремя, на вид все отлично. Посмотрим как будут в работе
Достоинства:
Комментарий:
Сучкорезом довольны. Крепкий, острый. Отлично срезает ветки. Родители довольны.
Достоинства:
Комментарий:
срезает не толстые сучки и ветки! для чего и был куплен! со своей задачей справляется!
Достоинства:
Комментарий:
Классный сучкорез. Очень помог мне в саду. Деревья обработаны, без лишних усилий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, удобный сучкорез!
Достоинства:
Комментарий:
Вроде качественно в деле посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
На вид крепкий инструметт, ручки длинные. В паботе пока не использовал
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный сучкорез, я называю секатор с длинными ручками... Удобно резать толстые ветки.
Достоинства:
Комментарий:
Сучкорез отличный, режет до 2 см, ветки, правда силы нужны, а 1 см и 1,5 ребжет с лихвойя сама попробовала. Советую всем, в саду нужная вещь
Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК - данный товар вы можете купить по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез большой плоскостной со стальными рукоятками, РОСТОК
Достоинства:
Комментарий:
хорошо упакован товар,всё отлично,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
режет как по маслу,супер!!!рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
думала отлично будет резать ветки, но увы режет, но через раз мнет.
Достоинства:
Комментарий:
осень в классный сучкорез, Советую,!
Достоинства:
Комментарий:
Цена не высокая. Ручки металлические, добротные. Весной проверю в работе
Достоинства:
Комментарий:
давно хотела такой чтоб обрезать крыжовник и малину. упакован в полиэтиленовый пакет. товаром довольна рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая вещь для сада, пока работает
Достоинства:
Комментарий:
качественный и надежный , без всяких наворотов.
Достоинства:
Комментарий:
Нам понравился, острый, хорошо режет. Но, ручка вылетала, из за пластмассового крепления который соединил ручку и сломалось
Достоинства:
Комментарий:
Рубят ветки на раз! Пока не затупились!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой довольна, крупные ветки режет легко, без особых усилий!
Достоинства:
Комментарий:
Вполне функциональный за свою цену.
Достоинства:
Комментарий:
Мечта садовода,брали соседке по даче,довольна осталась
Достоинства:
Комментарий:
Сучкорез хороший, острый, режет хорошо, советую
Достоинства:
Комментарий:
Впечатляет,, очень острый и легко справляется с сучьями,,
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный и хорошо режет даже толстые ветки. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Сталь хотелось бы покрепче...
Достоинства:
Комментарий:
Класс, режут как по маслу, внук отнимает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо справляется с толстыми ветками рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришли вовремя, на вид все отлично. Посмотрим как будут в работе
Достоинства:
Комментарий:
Сучкорезом довольны. Крепкий, острый. Отлично срезает ветки. Родители довольны.
Достоинства:
Комментарий:
срезает не толстые сучки и ветки! для чего и был куплен! со своей задачей справляется!
Достоинства:
Комментарий:
Классный сучкорез. Очень помог мне в саду. Деревья обработаны, без лишних усилий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, удобный сучкорез!
Достоинства:
Комментарий:
Вроде качественно в деле посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
На вид крепкий инструметт, ручки длинные. В паботе пока не использовал
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный сучкорез, я называю секатор с длинными ручками... Удобно резать толстые ветки.
Достоинства:
Комментарий:
Сучкорез отличный, режет до 2 см, ветки, правда силы нужны, а 1 см и 1,5 ребжет с лихвойя сама попробовала. Советую всем, в саду нужная вещь