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Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105)

3 Отзывы
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Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 1
Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 2
Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 3
Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 4
Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 5
Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 6
Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 7
Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 8
Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 6
  • Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 7
  • Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 8
  • Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105)
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
700
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х22х3
Вес, кг.
1.26

Описание товара Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105)

Лезвия сучкореза изготовлены из высококачественной углеродистой стали и закалены. Режущее лезвие остро заточено. Механизм зубчатой передачи многократно увеличивает усилие реза. Стальные ручки имеют овальный профиль, что придает дополнительную жесткость конструкции. Максимальный диаметр реза – 32 мм

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105)

Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Свелана П.

Достоинства:


Комментарий:
У меня был такой. Сучья более 4 см берет. Кусты им чистить не удобно.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный и нужный инструмент .Заказываем уже второй))
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Режет отлично.Не обязательно ветки до 4см.Я резал и толше,всё отлично.Сила есть,ума не надо).Мне нравиться сучкорез.



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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
700
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
33
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Лезвия сучкореза изготовлены из высококачественной углеродистой стали и закалены. Режущее лезвие остро заточено. Механизм зубчатой передачи многократно увеличивает усилие реза. Стальные ручки имеют овальный профиль, что придает дополнительную жесткость конструкции. Максимальный диаметр реза – 32 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Свелана П.

Достоинства:


Комментарий:
У меня был такой. Сучья более 4 см берет. Кусты им чистить не удобно.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный и нужный инструмент .Заказываем уже второй))
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2024
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Режет отлично.Не обязательно ветки до 4см.Я резал и толше,всё отлично.Сила есть,ума не надо).Мне нравиться сучкорез.


Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - стоимость товара 1550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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