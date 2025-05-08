Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
В наличии
Код товара: 697061
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
700
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х22х3
Вес, кг.
1.26
Описание товара Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105)
Лезвия сучкореза изготовлены из высококачественной углеродистой стали и закалены. Режущее лезвие остро заточено. Механизм зубчатой передачи многократно увеличивает усилие реза. Стальные ручки имеют овальный профиль, что придает дополнительную жесткость конструкции. Максимальный диаметр реза – 32 мм
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитСучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродист...
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитСучкорез прямого реза PALISAD 605675, 610 мм, кованый, алюминиев...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитСучкорез штанговый GRINDA (8-424431)
-
В наличииЦена 1 690 руб.423 руб. в СплитСучкорез GRINDA W-700, длина 700 мм, закаленные лезвия, рукоятки...
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитСучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродист...
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитСучкорез GRINDA PL-740A, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродис...
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитСучкорез прямого реза PALISAD 60576, 560-735 мм, телескопические...
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитСучкорез прямого реза телескопический PALISAD 60615, 580-780 мм,...
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитСучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая с...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитСучкорез GRINDA C-520A, длина 520 мм, лезвие из высокоуглеродист...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитСучкорез GRINDA C-520, длина 520 мм, лезвия из высокоуглеродисто...
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитСучкорез Raco Comfort 4214-53/219
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
700
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
33
Развернуть
Страна производитель
Китай
Лезвия сучкореза изготовлены из высококачественной углеродистой стали и закалены. Режущее лезвие остро заточено. Механизм зубчатой передачи многократно увеличивает усилие реза. Стальные ручки имеют овальный профиль, что придает дополнительную жесткость конструкции. Максимальный диаметр реза – 32 мм
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
У меня был такой. Сучья более 4 см берет. Кусты им чистить не удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный и нужный инструмент .Заказываем уже второй))
Достоинства:
Комментарий:
Режет отлично.Не обязательно ветки до 4см.Я резал и толше,всё отлично.Сила есть,ума не надо).Мне нравиться сучкорез.
Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105) - стоимость товара 1550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA RX-700, 700 мм, с шестерённой передачей, закаленные лезвия, усиленный плоскостной (8-424105)
Достоинства:
Комментарий:
У меня был такой. Сучья более 4 см берет. Кусты им чистить не удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный и нужный инструмент .Заказываем уже второй))
Достоинства:
Комментарий:
Режет отлично.Не обязательно ветки до 4см.Я резал и толше,всё отлично.Сила есть,ума не надо).Мне нравиться сучкорез.