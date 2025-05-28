Сучкорез штанговый GRINDA (40242)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
В наличии
Код товара: 695550
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
450
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
пластик
Рабочий диаметр
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х22х4
Вес, г.
815
Описание товара Сучкорез штанговый GRINDA (40242)
Штанговый сучкорез с пилой Grinda H-300 40242_z02 удобен в эксплуатации благодаря прочной стали, удобным рельефным рукояткам, наличию ножовочного полотна, качественному исполнению лезвий
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
450
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
пластик
Рабочий диаметр
32
Страна производитель
Китай
Штанговый сучкорез с пилой Grinda H-300 40242_z02 удобен в эксплуатации благодаря прочной стали, удобным рельефным рукояткам, наличию ножовочного полотна, качественному исполнению лезвий
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
отличный сучкорез, режет очень толстые ветки!
Достоинства:
Комментарий:
очень острый. усилий минимум. я счастлива
Достоинства:
Комментарий:
качественный сучкорез, в работе отличный
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент отличный, как я написала о секаторе, так и сучкорез отличный помощник в работе на земле, этими друзьями было очищено от молодой поросли вишни и сливы три или четыре сотки участка. Единственное неудобство - туговато раскрывается. Но это не критично. Ручки просто огонь! Можно достать высоко без стремянки, что очень радует. Короче, вещь замечательная!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сучкорез. Не тяжелый, прекрасно режет достаточно толстые ветки, позволяет довольно высоко дотянуться. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
сучкорез просто чудо, режит не только сучки, но и толстые ветки. обрезали грушу, если бы муж не остановил, остались бы без грушины. работать им одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Инструментом остались довольны. Режет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
получил вовремя, качеством доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент, ветки режет, как масло! Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
Очень жаль что сталь попалась не качественная, пила и лопаты этого бренда использую несколько лет без нареканий Рекомендую обратиться в сервисный центр производителя- бесплатно прислали новый нож (оплатил только пересылку стек 100₽) перекрутив две гайки поставил новый спасибо Максиму!
Достоинства:
Комментарий:
Режет достаточно толстые ветки
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок, конструкция внушительная, тяжелая, надеюсь друзья не разачаруются.
Достоинства:
Комментарий:
очень острый, срезы идеально ровные. резали яблони, сливы, ели и сосны. толщина веток как по инструкции. ручки удобные, не скользят, покрытие хорошее. "телескоп" хорошо фиксируется на нужную длину. Очень довольны покупкой, постригли все деревья у себя и у соседей Соседи себе тоже решили такой купить. А мы будем искать себе секатор этого же производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Сыну понравился. Для меня тяжеловато. На вытянутых руках ещё и нажимать, но это лично моё, руки слабые.
Достоинства:
Комментарий:
С ветками справляется на раз, хуже с тонкими и мягкими, а так своих денег стоит. Ручки из профилированного алюминия на порядок лучше трубчатого тонкостенного ......
Достоинства:
Комментарий:
сучкорез тяжеловат, но режет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
в работе надеюсь будут хороши, имеется храповый механизм.
Достоинства:
Комментарий:
Сучкорез просто супер, толстые сучки срезает без усилий.
Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - данный товар вы можете купить по цене 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез штанговый GRINDA (40242)
Достоинства:
Комментарий:
отличный сучкорез, режет очень толстые ветки!
Достоинства:
Комментарий:
очень острый. усилий минимум. я счастлива
Достоинства:
Комментарий:
качественный сучкорез, в работе отличный
Достоинства:
Комментарий:
Инструмент отличный, как я написала о секаторе, так и сучкорез отличный помощник в работе на земле, этими друзьями было очищено от молодой поросли вишни и сливы три или четыре сотки участка. Единственное неудобство - туговато раскрывается. Но это не критично. Ручки просто огонь! Можно достать высоко без стремянки, что очень радует. Короче, вещь замечательная!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сучкорез. Не тяжелый, прекрасно режет достаточно толстые ветки, позволяет довольно высоко дотянуться. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
сучкорез просто чудо, режит не только сучки, но и толстые ветки. обрезали грушу, если бы муж не остановил, остались бы без грушины. работать им одно удовольствие
Достоинства:
Комментарий:
Инструментом остались довольны. Режет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
получил вовремя, качеством доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент, ветки режет, как масло! Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
Очень жаль что сталь попалась не качественная, пила и лопаты этого бренда использую несколько лет без нареканий Рекомендую обратиться в сервисный центр производителя- бесплатно прислали новый нож (оплатил только пересылку стек 100₽) перекрутив две гайки поставил новый спасибо Максиму!
Достоинства:
Комментарий:
Режет достаточно толстые ветки
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок, конструкция внушительная, тяжелая, надеюсь друзья не разачаруются.
Достоинства:
Комментарий:
очень острый, срезы идеально ровные. резали яблони, сливы, ели и сосны. толщина веток как по инструкции. ручки удобные, не скользят, покрытие хорошее. "телескоп" хорошо фиксируется на нужную длину. Очень довольны покупкой, постригли все деревья у себя и у соседей Соседи себе тоже решили такой купить. А мы будем искать себе секатор этого же производителя.
Достоинства:
Комментарий:
Сыну понравился. Для меня тяжеловато. На вытянутых руках ещё и нажимать, но это лично моё, руки слабые.
Достоинства:
Комментарий:
С ветками справляется на раз, хуже с тонкими и мягкими, а так своих денег стоит. Ручки из профилированного алюминия на порядок лучше трубчатого тонкостенного ......
Достоинства:
Комментарий:
сучкорез тяжеловат, но режет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
в работе надеюсь будут хороши, имеется храповый механизм.
Достоинства:
Комментарий:
Сучкорез просто супер, толстые сучки срезает без усилий.