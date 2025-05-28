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Сучкорез штанговый GRINDA (40242) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез штанговый GRINDA (40242)

18 Отзывы
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Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 1
Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 2
Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 3
Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 4
Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 5
Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 6
Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 7
Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 8
Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 1
  • Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 2
  • Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 3
  • Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 4
  • Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 5
  • Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 6
  • Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 7
  • Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 8
  • Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695550
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез штанговый GRINDA (40242)
1 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
450
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
пластик
Рабочий диаметр
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х22х4
Вес, г.
815

Описание товара Сучкорез штанговый GRINDA (40242)

Штанговый сучкорез с пилой Grinda H-300 40242_z02 удобен в эксплуатации благодаря прочной стали, удобным рельефным рукояткам, наличию ножовочного полотна, качественному исполнению лезвий

Отзывы о товаре Сучкорез штанговый GRINDA (40242)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Маргарита Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный сучкорез, режет очень толстые ветки!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Родионовская Наталья

Достоинства:


Комментарий:
очень острый. усилий минимум. я счастлива
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
качественный сучкорез, в работе отличный
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
Инструмент отличный, как я написала о секаторе, так и сучкорез отличный помощник в работе на земле, этими друзьями было очищено от молодой поросли вишни и сливы три или четыре сотки участка. Единственное неудобство - туговато раскрывается. Но это не критично. Ручки просто огонь! Можно достать высоко без стремянки, что очень радует. Короче, вещь замечательная!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Жечковский Константин Антонович

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сучкорез. Не тяжелый, прекрасно режет достаточно толстые ветки, позволяет довольно высоко дотянуться. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
ольга в.

Достоинства:


Комментарий:
сучкорез просто чудо, режит не только сучки, но и толстые ветки. обрезали грушу, если бы муж не остановил, остались бы без грушины. работать им одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Инструментом остались довольны. Режет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
получил вовремя, качеством доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент, ветки режет, как масло! Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень жаль что сталь попалась не качественная, пила и лопаты этого бренда использую несколько лет без нареканий Рекомендую обратиться в сервисный центр производителя- бесплатно прислали новый нож (оплатил только пересылку стек 100₽) перекрутив две гайки поставил новый спасибо Максиму!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Olga C.

Достоинства:


Комментарий:
Режет достаточно толстые ветки
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2023
Людмила Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок, конструкция внушительная, тяжелая, надеюсь друзья не разачаруются.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
Сабина Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень острый, срезы идеально ровные. резали яблони, сливы, ели и сосны. толщина веток как по инструкции. ручки удобные, не скользят, покрытие хорошее. "телескоп" хорошо фиксируется на нужную длину. Очень довольны покупкой, постригли все деревья у себя и у соседей Соседи себе тоже решили такой купить. А мы будем искать себе секатор этого же производителя.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2023
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Сыну понравился. Для меня тяжеловато. На вытянутых руках ещё и нажимать, но это лично моё, руки слабые.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Олег Ю.

Достоинства:


Комментарий:
С ветками справляется на раз, хуже с тонкими и мягкими, а так своих денег стоит. Ручки из профилированного алюминия на порядок лучше трубчатого тонкостенного ......
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2023
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
сучкорез тяжеловат, но режет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2023
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
в работе надеюсь будут хороши, имеется храповый механизм.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2023
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сучкорез просто супер, толстые сучки срезает без усилий.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
450
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
штанговый
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
пластик
Рабочий диаметр
32
Страна производитель
Китай
Описание
Штанговый сучкорез с пилой Grinda H-300 40242_z02 удобен в эксплуатации благодаря прочной стали, удобным рельефным рукояткам, наличию ножовочного полотна, качественному исполнению лезвий
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Маргарита Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный сучкорез, режет очень толстые ветки!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Родионовская Наталья

Достоинства:


Комментарий:
очень острый. усилий минимум. я счастлива
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
качественный сучкорез, в работе отличный
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
Инструмент отличный, как я написала о секаторе, так и сучкорез отличный помощник в работе на земле, этими друзьями было очищено от молодой поросли вишни и сливы три или четыре сотки участка. Единственное неудобство - туговато раскрывается. Но это не критично. Ручки просто огонь! Можно достать высоко без стремянки, что очень радует. Короче, вещь замечательная!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Жечковский Константин Антонович

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сучкорез. Не тяжелый, прекрасно режет достаточно толстые ветки, позволяет довольно высоко дотянуться. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
ольга в.

Достоинства:


Комментарий:
сучкорез просто чудо, режит не только сучки, но и толстые ветки. обрезали грушу, если бы муж не остановил, остались бы без грушины. работать им одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Инструментом остались довольны. Режет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Олег З.

Достоинства:


Комментарий:
получил вовремя, качеством доволен.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный инструмент, ветки режет, как масло! Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень жаль что сталь попалась не качественная, пила и лопаты этого бренда использую несколько лет без нареканий Рекомендую обратиться в сервисный центр производителя- бесплатно прислали новый нож (оплатил только пересылку стек 100₽) перекрутив две гайки поставил новый спасибо Максиму!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Olga C.

Достоинства:


Комментарий:
Режет достаточно толстые ветки
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2023
Людмила Г.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок, конструкция внушительная, тяжелая, надеюсь друзья не разачаруются.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2023
Сабина Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень острый, срезы идеально ровные. резали яблони, сливы, ели и сосны. толщина веток как по инструкции. ручки удобные, не скользят, покрытие хорошее. "телескоп" хорошо фиксируется на нужную длину. Очень довольны покупкой, постригли все деревья у себя и у соседей Соседи себе тоже решили такой купить. А мы будем искать себе секатор этого же производителя.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2023
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Сыну понравился. Для меня тяжеловато. На вытянутых руках ещё и нажимать, но это лично моё, руки слабые.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Олег Ю.

Достоинства:


Комментарий:
С ветками справляется на раз, хуже с тонкими и мягкими, а так своих денег стоит. Ручки из профилированного алюминия на порядок лучше трубчатого тонкостенного ......
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2023
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
сучкорез тяжеловат, но режет хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2023
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
в работе надеюсь будут хороши, имеется храповый механизм.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2023
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сучкорез просто супер, толстые сучки срезает без усилий.


Сучкорез штанговый GRINDA (40242) - данный товар вы можете купить по цене 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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