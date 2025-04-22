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Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233)

2 Отзывы
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Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 1
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 2
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 3
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 4
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 5
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 6
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 7
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 8
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 9
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 10
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 6
  • Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 7
  • Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 8
  • Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 9
  • Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 10
  • Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 360 руб.  2 210 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233)
1 360 руб. -38%
2 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х36х3
Вес, кг.
1.28

Описание товара Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233)

Сучкорез Grinda является базовым инструментом для работы с крупными ветками. Он предназначен для обрезки сучков и веток диаметром до 30 мм. Инструмент имеет длинную, удобную ручку и лезвие из прочной стали, которое обеспечивает легкое и точное срезание веток. Кроме того, сучкорез Grinda имеет эргономичный дизайн, что делает его удобным для работы в течение продолжительного времени без усталости.

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233)

Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравились. Хорошо режут, в руках держать удобно.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Саша Б.

Достоинства:


Комментарий:
режут как по маслу лучше не видела



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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорез Grinda является базовым инструментом для работы с крупными ветками. Он предназначен для обрезки сучков и веток диаметром до 30 мм. Инструмент имеет длинную, удобную ручку и лезвие из прочной стали, которое обеспечивает легкое и точное срезание веток. Кроме того, сучкорез Grinda имеет эргономичный дизайн, что делает его удобным для работы в течение продолжительного времени без усталости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравились. Хорошо режут, в руках держать удобно.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Саша Б.

Достоинства:


Комментарий:
режут как по маслу лучше не видела


Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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