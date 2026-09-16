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Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518)

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Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 1
Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 2
Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 3
Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 4
Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 5
Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 6
Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 7
Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 6
  • Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 7
  • Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518)
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
550
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х15х3
Вес, г.
600

Описание товара Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518)

Профессиональные сучкорезы с алюминиевыми рукоятками. Ультралегкая конструкция. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Накладки из мягкого пластика

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
550
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные сучкорезы с алюминиевыми рукоятками. Ультралегкая конструкция. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Накладки из мягкого пластика
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез GRINDA PL-460, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый плоскостной PROLine (424518) - по цене 1280 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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