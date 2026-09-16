Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
В наличии
Код товара: 697060
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
410
Назначение
универсальный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х18х4
Вес, г.
514
Описание товара Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520)
Контактный сучкорез с композитными рукоятками, с храповым механизмом Grinda C-410A 424520 удобен в эксплуатации благодаря прочной стали, удобным рельефным рукояткам, качественному исполнению лезвий
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
410
Назначение
универсальный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
35
Страна производитель
Китай
Контактный сучкорез с композитными рукоятками, с храповым механизмом Grinda C-410A 424520 удобен в эксплуатации благодаря прочной стали, удобным рельефным рукояткам, качественному исполнению лезвий
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1520 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520)