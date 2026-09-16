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Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520)

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Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 1
Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 2
Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 3
Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 4
Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 5
Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697060
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520)
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
410
Назначение
универсальный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х18х4
Вес, г.
514

Описание товара Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520)

Контактный сучкорез с композитными рукоятками, с храповым механизмом Grinda C-410A 424520 удобен в эксплуатации благодаря прочной стали, удобным рельефным рукояткам, качественному исполнению лезвий

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
410
Назначение
универсальный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
35
Страна производитель
Китай
Описание
Контактный сучкорез с композитными рукоятками, с храповым механизмом Grinda C-410A 424520 удобен в эксплуатации благодаря прочной стали, удобным рельефным рукояткам, качественному исполнению лезвий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез GRINDA C-410A, длина 410 мм, лезвия из высокоуглеродистой стали, композитные рукоятки, храповый механизм, контактный PROLine (424520) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1520 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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