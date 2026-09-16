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Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108)

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Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 1
Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 2
Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 3
Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 4
Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 5
Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 6
Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 7
Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 8
Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 9
Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 6
  • Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 7
  • Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 8
  • Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 9
  • Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697056
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108)
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
390
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Рабочий диаметр
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х16х3
Вес, г.
630

Описание товара Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108)

Лезвия сучкореза изготовлены из высококачественной углеродистой стали и закалены. Режущее лезвие остро заточено. Механизм зубчатой передачи многократно увеличивает усилие реза. Стальные ручки имеют овальный профиль, что придает дополнительную жесткость конструкции. Максимальный диаметр реза – 32 мм

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
390
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Рабочий диаметр
25
Страна производитель
Китай
Описание
Лезвия сучкореза изготовлены из высококачественной углеродистой стали и закалены. Режущее лезвие остро заточено. Механизм зубчатой передачи многократно увеличивает усилие реза. Стальные ручки имеют овальный профиль, что придает дополнительную жесткость конструкции. Максимальный диаметр реза – 32 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез GRINDA R-390, 390 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, малый плоскостной (8-424108) - этот товар вы можете купить по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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