Top.Mail.Ru
Сучкорез Palisad 60522 (60522) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сучкорез Palisad 60522 (60522)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 1
Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 2
Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 3
Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 4
Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 5
Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 6
Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 7
Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для живых веток
Тип привода
храповый
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
  • Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 1
  • Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 2
  • Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 3
  • Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 4
  • Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 5
  • Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 6
  • Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 7
  • Сучкорез Palisad 60522 (60522) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез Palisad 60522 (60522)
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для живых веток
Тип привода
храповый
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
двухкомпонентный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
35
Длина инструмента
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х28х4
Вес, кг.
1.6

Описание товара Сучкорез Palisad 60522 (60522)

Сучкорез прямого реза Palisad 60522 длиной 750 мм, с двухкомпонентными рукоятками, оснащен двухрычажным механизмом, увеличивающим усилие реза на 20%. Используется для обрезки живых веток толщиной не более 35 мм. Предназначен для работы двумя руками. Успешно справляется с жесткими и высоко растущими ветками. Рабочее лезвие легко срезает ветви благодаря прецизионной заточке и тефлоновому покрытию, которое дополнительно обеспечивает надежную защиту от коррозии. Сучкорез будет полезен для ухода за садом и огородом.

Преимущества

  • Высокий ресурс — стальное режущее лезвие прошло индукционную закалку и долго сохраняет остроту.
  • Защита от разрушения — опорное лезвие и рукоятки покрыты порошковой эмалью для предотвращения коррозии.
  • Контроль качества реза — производитель предусмотрел винт для регулировки плотности смыкания лезвий.
  • Надежность — рукоятки изготовлены из стальной профильной трубы и выдерживают высокие нагрузки.
  • Удобный хват — двухкомпонентные накладки с вставками из термопластичной резины не выскальзывают из рук.

Отзывы о товаре Сучкорез Palisad 60522 (60522)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для живых веток
Тип привода
храповый
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
двухкомпонентный
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
35
Развернуть
Длина инструмента
750
Страна производитель
Китай
Описание

Сучкорез прямого реза Palisad 60522 длиной 750 мм, с двухкомпонентными рукоятками, оснащен двухрычажным механизмом, увеличивающим усилие реза на 20%. Используется для обрезки живых веток толщиной не более 35 мм. Предназначен для работы двумя руками. Успешно справляется с жесткими и высоко растущими ветками. Рабочее лезвие легко срезает ветви благодаря прецизионной заточке и тефлоновому покрытию, которое дополнительно обеспечивает надежную защиту от коррозии. Сучкорез будет полезен для ухода за садом и огородом.

Преимущества

  • Высокий ресурс — стальное режущее лезвие прошло индукционную закалку и долго сохраняет остроту.
  • Защита от разрушения — опорное лезвие и рукоятки покрыты порошковой эмалью для предотвращения коррозии.
  • Контроль качества реза — производитель предусмотрел винт для регулировки плотности смыкания лезвий.
  • Надежность — рукоятки изготовлены из стальной профильной трубы и выдерживают высокие нагрузки.
  • Удобный хват — двухкомпонентные накладки с вставками из термопластичной резины не выскальзывают из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез Palisad 60522 (60522) - данный товар вы можете купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...