Сучкорез контактный Patriot LP 460 777005460 черный/оранжевый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сучкорез контактный Patriot LP 460 777005460 черный/оранжевый
Предназначен для работы с побегами, толстыми стеблями и ветвями деревьев. Зубчатый рычажный механизм повышает передачу усилий и увеличивает режущую способность. Верхнее лезвие из стали SK-5 тефлоновое (PTFE) покрытие снижает трение для максимально эффективного реза. Нижнее лезвие из стали S50С, хромированное покрытие защищает от ржавчины. Эргономичные противоскользящие рукоятки. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
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