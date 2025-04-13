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Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206)

1 Отзывы
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Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - фото 1
Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - фото 2
Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - фото 3
Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - фото 4
Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - фото 1
  • Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - фото 2
  • Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - фото 3
  • Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - фото 4
  • Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697054
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206)
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
500
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
дерево
Рабочий диаметр
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х3х1
Вес, г.
750

Описание товара Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206)

Сучкорезы росток произведены из качественных материалов на высокоточном оборудовании, что гарантирует чистый рез и продолжительный срок службы изделия. Применяются для обрезки веток деревьев и кустарников.

Отзывы о товаре Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206)

Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
АК

Достоинства:


Комментарий:
увесистый. заточен хорошо. надо будет смазать



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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
500
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
дерево
Рабочий диаметр
25
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорезы росток произведены из качественных материалов на высокоточном оборудовании, что гарантирует чистый рез и продолжительный срок службы изделия. Применяются для обрезки веток деревьев и кустарников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
АК

Достоинства:


Комментарий:
увесистый. заточен хорошо. надо будет смазать


Сучкорез РОСТОК длина 500 мм, углеродистая сталь, закалено, деревянные рукоятки, плоскостной (40206) - этот товар вы можете купить по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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