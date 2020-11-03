Перфоратор Sturm! RH2514

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sturm!
|Тип товара
|Перфораторы
|Реверс
|нет
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|нет
|Тип крепления бура
|SDS-Plus
|Дополнительные щетки в комплекте
|да
|Режим шуруповерта
|нет
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|32 мм
|Макс. энергия удара
|5 Дж
|Минимальный диаметр патрона
|10 мм
|Режим сверление
|да
|Режим долбление
|да
|Потребляемая мощность
|1 400 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Питание
|сеть
|Пылесборник
|нет
|Предохранительная муфта
|нет
|Блокировка кнопки включения
|да
|Ограничитель глубины сверления
|есть
|Ключевой патрон в комплекте
|да
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Ширина, см
|14
|Длина, см
|46
|Высота, см
|36
|Вес, кг
|5.8
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