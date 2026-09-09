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Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00)

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Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 1
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 2
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 3
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 4
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 5
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 6
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 7
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 8
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 9
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 10
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 11
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 12
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 13
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 14
Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 1
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 2
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 3
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 4
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 5
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 6
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 7
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 8
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 9
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 10
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 11
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 12
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 13
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 14
  • Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
6 570 руб.  9 578 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270934
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Перфоратор
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х33х28
Вес, кг.
8.6

Описание товара Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00)

Мощный двухрежимный сетевой перфоратор класса SDS plus вертикальной компоновки. Рекомендуется для бурения полнотелыми бурами и коронками (отверстия для подрозетников) и отбойных работ среднего уровня для профессионального использования. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.



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Отзывы о товаре Перфоратор Интерскол П-32/1000Э (594.0.0.00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Перфоратор
Страна производитель
Россия
Описание
Мощный двухрежимный сетевой перфоратор класса SDS plus вертикальной компоновки. Рекомендуется для бурения полнотелыми бурами и коронками (отверстия для подрозетников) и отбойных работ среднего уровня для профессионального использования. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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