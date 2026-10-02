Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
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Характеристики
Описание товара Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
Электрический перфоратор DENZEL RH-650-18 26603 - самый компактная модель с 3 функциями. Патрон SDS-plus. Обеспечивает надежную фиксацию бура и делает быстрой замену оснастки. Предохранительная муфта. Обеспечивает защиту оператора во время заклинивания оснастки. Оснастка в комплекте. Начните работу сразу – в кейсе вы найдете пику, долото и три бура, чтобы испытать перфоратор по полной. 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Режим долота. Надежная компактная конструкция позволяет эффективно работать в режиме отбойного молотка. Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки. Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами. Световой индикатор включения. Богатая комплектация. Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале. Ограничитель глубины в комплекте - для сверления точных одинаковых отверстий под крепеж. Кейс - для удобства хранения и транспортировки
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Теги товара: SDS PLUS
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel