Перфоратор Интерскол П-24/700ЭР (160.1.2.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%4 860 руб. 6 389 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345771
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
24
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
2.6
Потребляемая мощность
720
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х12х11
Вес, кг.
2.9
Описание товара Перфоратор Интерскол П-24/700ЭР (160.1.2.00)
Высокая надежность и множество полезных функций делают перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-24/700ЭР [160.1.2.00] незаменимым прибором для различных видов строительных и ремонтных работ. Он обладает наиболее распространенным типом патрона SDS-plus. Производитель снабдил его предохранительной муфтой, тем самым обеспечив долгий срок службы. Ведь если сверло застрянет в материале, то на мотор придется большая нагрузка. Предохранительная муфта разрывает связь заклинившего патрона и вала двигателя, что не только защитит устройство от поломки, но и убережет мастера от сильной отдачи инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
24
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
68
Макс. энергия удара
2.6
Потребляемая мощность
720
Страна производитель
Россия
Высокая надежность и множество полезных функций делают перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-24/700ЭР [160.1.2.00] незаменимым прибором для различных видов строительных и ремонтных работ. Он обладает наиболее распространенным типом патрона SDS-plus. Производитель снабдил его предохранительной муфтой, тем самым обеспечив долгий срок службы. Ведь если сверло застрянет в материале, то на мотор придется большая нагрузка. Предохранительная муфта разрывает связь заклинившего патрона и вала двигателя, что не только защитит устройство от поломки, но и убережет мастера от сильной отдачи инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор Интерскол П-24/700ЭР (160.1.2.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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