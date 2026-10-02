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Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel

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Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 1
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 2
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 3
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 4
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 5
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 6
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 7
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 8
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 9
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 10
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 11
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 12
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 13
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 14
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 15
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 16
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 17
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 18
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 19
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 20
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 21
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 22
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 23
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 24
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 25
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 26
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 27
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 28
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 29
Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 1
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 2
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 3
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 4
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 5
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 6
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 7
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 8
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 9
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 10
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 11
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 12
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 13
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 14
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 15
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 16
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 17
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 18
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 19
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 20
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 21
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 22
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 23
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 24
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 25
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 26
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 27
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 28
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 29
  • Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649428
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Максимальный крутящий момент
850
Макс. энергия удара
4
Потребляемая мощность
1100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х30
Вес, кг.
6.75

Описание товара Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel

Компактный электрический перфоратор Denzel RHV-1100-26 26610 мощностью 1100 Вт, с патроном под хвостовик SDS-plus, развивает энергию удара 4 Дж и обеспечивает эффективную работу в режимах сверления, бурения и отбойного молотка. Подходит для штробления стен и демонтажа кафеля, легко справляется с древесиной, металлом, камнем, кирпичом и бетоном. Проделывает отверстия в бетоне диаметром до 26 мм, в древесине до 40 мм и в металле до 13 мм. Инструмент будет полезен для проведения строительных и ремонтных работ.

Преимущества

Отзывы о товаре Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Максимальный крутящий момент
850
Макс. энергия удара
4
Потребляемая мощность
1100
Страна производитель
Китай
Описание

Компактный электрический перфоратор Denzel RHV-1100-26 26610 мощностью 1100 Вт, с патроном под хвостовик SDS-plus, развивает энергию удара 4 Дж и обеспечивает эффективную работу в режимах сверления, бурения и отбойного молотка. Подходит для штробления стен и демонтажа кафеля, легко справляется с древесиной, металлом, камнем, кирпичом и бетоном. Проделывает отверстия в бетоне диаметром до 26 мм, в древесине до 40 мм и в металле до 13 мм. Инструмент будет полезен для проведения строительных и ремонтных работ.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор электрический RHV-1100-26, SDS-plus, 1100Вт, 4Дж, 3 реж. Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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