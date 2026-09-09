Перфоратор Makita HR2652
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Характеристики
Описание товара Перфоратор Makita HR2652
Перфоратор Makita HR2652 - практичный современный инструмент с интегрированным пылеудаляющим устройством, обеспечивающим чистоту рабочего процесса, в том числе и в закрытых помещениях. Комплектующий фильтр характеризуется высокой степенью очистки воздуха на выходе. Пылеудаляющее устройство состоит из телескопической всасывающей трубки и прозрачного контейнера для сбора пыли. Контейнер прост в монтаже/демонтаже и очистке и удобен для контроля над содержимым. Впускной коллектор также можно использовать в качестве ограничителя глубины сверления с простой настройкой. В остальном инструмент все также практичен и надежен. Модель выполнена в эргономичном корпусе с прорезиненными вставками. Есть реверс. Число оборотов регулируется электроникой непосредственно в процессе работы. Для продолжительного непрерывного сверления или долбления клавиша пуска фиксируется в рабочем положении. Рабочие насадки просто устанавливаются и надежно фиксируются быстрозажимным патроном типа SDS-plus.
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
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