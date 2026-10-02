Перфоратор Makita HR2811F патрон:SDS-plus уд.:2.8Дж 800Вт (кейс в комплекте)
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 800 руб.
В наличии
Код товара: 643288
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
24 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х12
Вес, кг.
3.3
Описание товара Перфоратор Makita HR2811F патрон:SDS-plus уд.:2.8Дж 800Вт (кейс в комплекте)
Перфоратор Makita HR2811F – компактная модель, удобная в использовании. Масса этого инструмента – 3.3 кг. Подобных характеристик удалось добиться за счет тщательно продуманной конструкции. Перфоратор Makita HR2811F имеет следующие режимы: сверление, долбление, сверление с ударом. Он превосходно справляется с различными операциями. Мощность инструмента – 800 Вт. Максимальное число выдаваемых оборотов – 1100 оборотов в минуту, количество наносимых ударов – 4500. Функция реверса позволяет запустить вращение патрона в противоположном направлении. Поддерживаемое крепление бура – SDS-Plus. Дополнительно присутствует система быстрой замены патрона, данная операция не вызывает затруднений.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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Перфоратор Makita HR2811F – компактная модель, удобная в использовании. Масса этого инструмента – 3.3 кг. Подобных характеристик удалось добиться за счет тщательно продуманной конструкции. Перфоратор Makita HR2811F имеет следующие режимы: сверление, долбление, сверление с ударом. Он превосходно справляется с различными операциями. Мощность инструмента – 800 Вт. Максимальное число выдаваемых оборотов – 1100 оборотов в минуту, количество наносимых ударов – 4500. Функция реверса позволяет запустить вращение патрона в противоположном направлении. Поддерживаемое крепление бура – SDS-Plus. Дополнительно присутствует система быстрой замены патрона, данная операция не вызывает затруднений.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Перфоратор Makita HR2811F патрон:SDS-plus уд.:2.8Дж 800Вт (кейс в комплекте) - стоимость товара 24800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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