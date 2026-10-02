Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W в кейсе с дополнительным патроном, 1250 Вт
Перфоратор сетевой DEKO DKH1250W предназначен для сверления отверстия в различных материалах (дерево, бетон, кирпич, сталь и т.д.) в режимах сверления и сверления с ударом, а также ударного долбления при установке соответствующей оснастки. Переключение между режимами осуществляется при помощи тумблера сбоку на корпусе. Патрон SDS-plus обеспечивает быструю и легкую замену оснастки. Дополнительная рукоять способствует уверенному удержанию инструмента в руках, ее можно вращать на 360 градусов для выбора оптимального положения. Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки перфоратора. Регулировка рабочей скорости осуществляется в пределах 0 – 1300 об/мин путем изменения силы нажатия на пусковой курок выключателя
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Теги товара: SDS PLUS
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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