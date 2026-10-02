Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel
Электрический перфоратор DENZEL RH-400-12 26601 предназначен для домашних мастеров. Он идеален для работы на высоте одной рукой. Патрон SDS-plus. Обеспечивает надежную фиксацию бура и делает быстрой замену оснастки. Наличие вакуумно-компрессионного ударного механизма направленного действия позволяет эффективнее выполнять отверстия под крепеж в конструкциях из бетона и кирпича. Легкость и компактность DENZEL RH-400-12 26601 Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале Ограничитель глубины в комплекте - для сверления точных одинаковых отверстий под крепеж
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Теги товара: SDS PLUS
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Отзывы о товаре Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel