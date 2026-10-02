Top.Mail.Ru
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 1
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 2
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 3
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 4
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 5
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 6
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 7
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 8
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 9
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 10
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 11
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 12
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 13
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 14
Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
нет
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
12
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 1
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 2
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 3
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 4
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 5
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 6
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 7
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 8
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 9
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 10
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 11
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 12
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 13
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 14
  • Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649422
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
нет
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
12
Макс. энергия удара
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
2.24

Описание товара Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel

Электрический перфоратор DENZEL RH-400-12 26601 предназначен для домашних мастеров. Он идеален для работы на высоте одной рукой. Патрон SDS-plus. Обеспечивает надежную фиксацию бура и делает быстрой замену оснастки. Наличие вакуумно-компрессионного ударного механизма направленного действия позволяет эффективнее выполнять отверстия под крепеж в конструкциях из бетона и кирпича. Легкость и компактность DENZEL RH-400-12 26601 Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале Ограничитель глубины в комплекте - для сверления точных одинаковых отверстий под крепеж



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
нет
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
12
Макс. энергия удара
1.2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический перфоратор DENZEL RH-400-12 26601 предназначен для домашних мастеров. Он идеален для работы на высоте одной рукой. Патрон SDS-plus. Обеспечивает надежную фиксацию бура и делает быстрой замену оснастки. Наличие вакуумно-компрессионного ударного механизма направленного действия позволяет эффективнее выполнять отверстия под крепеж в конструкциях из бетона и кирпича. Легкость и компактность DENZEL RH-400-12 26601 Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки Регулировка частоты вращения - для работы с разными материалами Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале Ограничитель глубины в комплекте - для сверления точных одинаковых отверстий под крепеж


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор электрический RH-400-12, SDS-plus, 400 Вт, 1,2 Дж, 2 реж. Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...