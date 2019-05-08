Перфоратор Bort BHD-1000-TURBO

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bort
|Тип товара
|Перфораторы
|Потребляемая мощность
|800 Вт
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|26 мм
|Режим долбление
|да
|Режим сверление
|да
|Минимальный диаметр патрона
|10 мм
|Макс. энергия удара
|3.5 Дж
|Макс. диаметр сверления (металл)
|13 мм
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|40 мм
|Режим шуруповерта
|да
|Дополнительные щетки в комплекте
|нет
|Тип крепления бура
|SDS-Plus
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|нет
|Пылесборник
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Антивибрационная система
|нет
|Ограничитель глубины сверления
|есть
|Предохранительная муфта
|нет
|Питание
|сеть
|Блокировка кнопки включения
|нет
|Ключевой патрон в комплекте
|нет
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Ширина, см
|30
|Длина, см
|33
|Высота, см
|22
|Вес, кг
|5.3
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08.05.2019
Для своих характеристик цена довольно неплохая, пробовал сверлить бетон - отлично пошло. С металлом тоже справляется на ура. сборка неплохая, придраться не к чему, работать удобно, в руках хорошо сидит.
Недостатки:
Пока что работает исправно, не расстраивает.
Комментарий:
Познакомился с этим производителем сравнительно недавно. Первый опыт был вполне положительным, поэтому не сильно сомневался когда покупал. Уже много полезного родителям в доме переделал.
08.05.2019
Не убиваемый, сделал ремонт в квартире , отбивал железобетон , справился на ура , очень мощный , советую кто в раздумьях , не переплачивайте за бренд , если вы выбираете перфоратор для личных нужд , берите смело
Недостатки:
Пожалуй нет
Комментарий:
Мощный