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Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K

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Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 1
Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 2
Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 1
  • Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 2
  • Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 222057
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х13
Вес, кг.
5.65

Описание товара Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K

Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и каменной кладке диаметром 4-30 мм. Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка обеспечивают самый низкий уровень вибрации. Perfom&Protect: специальная конструкция воздухоотводов для отвода потока охлаждающего воздуха от глаз пользователя. Возможность установки долота в 40 положениях без доп. оборудования. Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией. Эргономичная прорезиненная задняя рукоятка для большего удобства использования. Эргономичный индустриальный дизайн, прогрессивная обтекаемая форма корпуса обеспечивают удобство работы в различных применениях. Усовершенствованная система уплотнений для максимальной защиты от попадания пыли обеспечивает долгий срок службы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор SDS-plus DeWALT D25333K




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально подходит для сверления отверстий в бетоне и каменной кладке диаметром 4-30 мм. Система Активного Контроля Вибрации (AVC) и подпружиненная задняя рукоятка обеспечивают самый низкий уровень вибрации. Perfom&Protect: специальная конструкция воздухоотводов для отвода потока охлаждающего воздуха от глаз пользователя. Возможность установки долота в 40 положениях без доп. оборудования. Электронная регулировка скорости для полного контроля над выполняемой операцией. Эргономичная прорезиненная задняя рукоятка для большего удобства использования. Эргономичный индустриальный дизайн, прогрессивная обтекаемая форма корпуса обеспечивают удобство работы в различных применениях. Усовершенствованная система уплотнений для максимальной защиты от попадания пыли обеспечивает долгий срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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