Перфоратор Makita HR5212C патрон:SDS-max уд.:19.1Дж 1510Вт (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707368
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
52
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
160
Макс. энергия удара
19.1
Потребляемая мощность
1510
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х45х19
Вес, кг.
12.1
Описание товара Перфоратор Makita HR5212C патрон:SDS-max уд.:19.1Дж 1510Вт (кейс в комплекте)
Перфоратор Makita HR5212C имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Резиновые накладки на основной рукоятке обеспечивают надежную и удобную работу с инструментом. Дополнительная рукоять помогает прочно держать инструмент в руках, что особенно актуально для работы в режиме долбления. Конструкцией предусмотрен световой индикатор, который указывает на необходимость замены угольных щёток. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
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Теги товара: SDS MAX
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
52
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
160
Макс. энергия удара
19.1
Потребляемая мощность
1510
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Перфоратор Makita HR5212C имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Резиновые накладки на основной рукоятке обеспечивают надежную и удобную работу с инструментом. Дополнительная рукоять помогает прочно держать инструмент в руках, что особенно актуально для работы в режиме долбления. Конструкцией предусмотрен световой индикатор, который указывает на необходимость замены угольных щёток. Модель поставляется в чемодане, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
Перфоратор Makita HR5212C патрон:SDS-max уд.:19.1Дж 1510Вт (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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