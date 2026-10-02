Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте)
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Характеристики
Описание товара Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте)
Перфоратор Makita HR2653 подходит для большинства работ по монтажу и ремонту. Оптимальное сочетание низкой цены и высоких технических характеристик, делает данную модель одной из самых популярных среди профессионалов. Перфоратор Makita HR2653 имеет патрон типа SDS-Plus, который позволяет легко менять ударные сверла. Инструмент оснащен тремя режимами работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Максимальный диаметр отверстий, выполняемых в бетоне ударным сверлением, составляет 26 мм. Диаметры отверстий, просверливаемых в металлических конструкциях и древесине, доходят до 13 и 32 мм соответственно. Наличие у перфоратора режима реверса позволяет благополучно высвободить застрявшее в материале сверло. В комплект входит дополнительная боковая рукоятка, которую можно выставить под любым удобным углом для комфортной работы в различных положениях.
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
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