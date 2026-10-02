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Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте)

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Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 1
Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 2
Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 3
Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 4
Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 5
Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 6
Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
  • Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 1
  • Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 2
  • Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 3
  • Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 4
  • Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 5
  • Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 6
  • Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 910 руб. 
Начислим 623 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639622
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте)
38 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
2.2
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х12х11
Вес, кг.
3

Описание товара Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте)

Перфоратор Makita HR2653 подходит для большинства работ по монтажу и ремонту. Оптимальное сочетание низкой цены и высоких технических характеристик, делает данную модель одной из самых популярных среди профессионалов. Перфоратор Makita HR2653 имеет патрон типа SDS-Plus, который позволяет легко менять ударные сверла. Инструмент оснащен тремя режимами работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Максимальный диаметр отверстий, выполняемых в бетоне ударным сверлением, составляет 26 мм. Диаметры отверстий, просверливаемых в металлических конструкциях и древесине, доходят до 13 и 32 мм соответственно. Наличие у перфоратора режима реверса позволяет благополучно высвободить застрявшее в материале сверло. В комплект входит дополнительная боковая рукоятка, которую можно выставить под любым удобным углом для комфортной работы в различных положениях.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Развернуть
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
2.2
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Makita HR2653 подходит для большинства работ по монтажу и ремонту. Оптимальное сочетание низкой цены и высоких технических характеристик, делает данную модель одной из самых популярных среди профессионалов. Перфоратор Makita HR2653 имеет патрон типа SDS-Plus, который позволяет легко менять ударные сверла. Инструмент оснащен тремя режимами работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Максимальный диаметр отверстий, выполняемых в бетоне ударным сверлением, составляет 26 мм. Диаметры отверстий, просверливаемых в металлических конструкциях и древесине, доходят до 13 и 32 мм соответственно. Наличие у перфоратора режима реверса позволяет благополучно высвободить застрявшее в материале сверло. В комплект входит дополнительная боковая рукоятка, которую можно выставить под любым удобным углом для комфортной работы в различных положениях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Makita HR2653 патр.:SDS-plus уд.:2.4Дж 800Вт (кейс в комплекте) - купить по цене 38910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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