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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622580
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Описание товара Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. (кейс в комплекте) 0611923022
Перфоратор Bosch BH 187-LI – беспроводной инструмент для профессионального использования. Он позволяет сверлить отверстия в материалах и выполнять легкое долбление бетона. В случае заклинивания оснастки срабатывает технология KickBack и специальный датчик отключает перфоратор. Модуль Connectivity предусматривает синхронизацию со смартфоном для персонализированной настройки параметров. Благодаря L-образной форме обеспечивается распределение веса и снижается нагрузка на руки. Совместимость со всеми системами пылеудаления помогает поддерживать чистоту. Технология Vibration Control снижает вибрационную отдачу в процессе работы. В качестве источника автономного питания для Bosch BH 187-LI применяется слайдерный аккумулятор. Мощный бесщеточный двигатель аккумуляторного перфоратора GBH 187-LI Professional, а также оптимизированный механизм редуктора позволяют сделать работу более эффективной и просверлить больше отверстий на одном заряде аккумулятора. Эргономичная L-образная форма инструмента обеспечивает сбалансированное распределение веса и снижает нагрузку на руки. Функции KickBack, Vibration Control и совместимость с системами пылеудаления гарантируют безопасность и снижают вероятность травм во время эксплуатации. Простота и удобство использования инструмента благодаря возможности завести персонализированные настройки инструмента в приложении BeConnected на вашем смартфоне. Максимальная производительность Сверлите больше отверстий на одном заряде аккумулятора KickBack Control Специальный датчик отключит инструмент при заклинивании оснастки. Сверление без пыли Совместим со всеми системами пылеудаления Connectivity & HMI Модуль Connectivity обеспечивает подключение перфоратора к смартфону для настройки параметров его работы, а пользовательский интерфейс HMI позволяет отследить состояние инструмента по мере его эксплуатации Функция гашения вибрации Конструкция рукоятки с виброгасящей вставкой для более длительной работы и без усталости Стабильная скорость Скорость вращения двигателя обеспечивает стабильную работу Эргономичная форма Сбалансированное распределение веса инструмента благодаря L-образной форме
Перфоратор Bosch BH 187-LI – беспроводной инструмент для профессионального использования. Он позволяет сверлить отверстия в материалах и выполнять легкое долбление бетона. В случае заклинивания оснастки срабатывает технология KickBack и специальный датчик отключает перфоратор. Модуль Connectivity предусматривает синхронизацию со смартфоном для персонализированной настройки параметров. Благодаря L-образной форме обеспечивается распределение веса и снижается нагрузка на руки. Совместимость со всеми системами пылеудаления помогает поддерживать чистоту. Технология Vibration Control снижает вибрационную отдачу в процессе работы. В качестве источника автономного питания для Bosch BH 187-LI применяется слайдерный аккумулятор. Мощный бесщеточный двигатель аккумуляторного перфоратора GBH 187-LI Professional, а также оптимизированный механизм редуктора позволяют сделать работу более эффективной и просверлить больше отверстий на одном заряде аккумулятора. Эргономичная L-образная форма инструмента обеспечивает сбалансированное распределение веса и снижает нагрузку на руки. Функции KickBack, Vibration Control и совместимость с системами пылеудаления гарантируют безопасность и снижают вероятность травм во время эксплуатации. Простота и удобство использования инструмента благодаря возможности завести персонализированные настройки инструмента в приложении BeConnected на вашем смартфоне. Максимальная производительность Сверлите больше отверстий на одном заряде аккумулятора KickBack Control Специальный датчик отключит инструмент при заклинивании оснастки. Сверление без пыли Совместим со всеми системами пылеудаления Connectivity & HMI Модуль Connectivity обеспечивает подключение перфоратора к смартфону для настройки параметров его работы, а пользовательский интерфейс HMI позволяет отследить состояние инструмента по мере его эксплуатации Функция гашения вибрации Конструкция рукоятки с виброгасящей вставкой для более длительной работы и без усталости Стабильная скорость Скорость вращения двигателя обеспечивает стабильную работу Эргономичная форма Сбалансированное распределение веса инструмента благодаря L-образной форме
Перфоратор Bosch GBH 187-LI патрон:SDS-plus уд.:2.4Дж аккум. (кейс в комплекте) 0611923022 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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