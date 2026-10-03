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Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК

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Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 1
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 2
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 3
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 4
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 5
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 6
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 7
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 8
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 9
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Режим сверление
нет
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 1
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 2
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 3
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 4
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 5
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 6
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 7
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 8
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 9
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 040 руб. 
Начислим 449 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93515
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК
28 040 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
нет
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Минимальный диаметр патрона
18
Макс. диаметр сверления (бетон)
52
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
18
Потребляемая мощность
1500
Габариты без упаковки
600x400x150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х15
Вес, кг.
11.34

Описание товара Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК

Перфоратор ЗУБР Профессионал ЗПМ-52-1500 ЭК работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление.Металлический корпус редуктора увеличивает срок службы инструмента.Дополнительная рукоятка с противоскользящим покрытием обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками.Благодаря вертикальному расположению двигателя, конструкция перфоратора более компактная.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
нет
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Минимальный диаметр патрона
18
Макс. диаметр сверления (бетон)
52
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
18
Потребляемая мощность
1500
Габариты без упаковки
600x400x150
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор ЗУБР Профессионал ЗПМ-52-1500 ЭК работает в двух режимах: сверление с ударом и долбление.Металлический корпус редуктора увеличивает срок службы инструмента.Дополнительная рукоятка с противоскользящим покрытием обеспечивает надежный хват инструмента обеими руками.Благодаря вертикальному расположению двигателя, конструкция перфоратора более компактная.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Зубр ЗПМ-52-1500 ЭК - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 28040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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