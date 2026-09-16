Перфоратор ЗУБР 48 мм, 1400 Вт, АВТ, бесщеточный SDS-Max, Профессионал (ЗПМБ-48-1400 ЭВ)
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Характеристики
Описание товара Перфоратор ЗУБР 48 мм, 1400 Вт, АВТ, бесщеточный SDS-Max, Профессионал (ЗПМБ-48-1400 ЭВ)
Мощный перфоратор с высокотехнологичным бесщеточным BRUSHLESS двигателем обладает повышенной надежностью в сочетании с превосходными характеристиками. Электронные защитные и вспомогательные функции помогают эксплуатировать изделие комфортно и безопасно. Передовая конструкция для бурения отверстий и долбления в бетоне Высокотехнологичный бесщеточный BRUSHLESS двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным коллекторным: - высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя, - высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций), - высокая степень защиты двигателя от неблагоприятных режимов работы благодаря интеллектуальному управлению, - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов, - отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений, - повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей, - упрощенное техническое обслуживание в силу отсутствия щеточно-коллекторного узла Защитные и вспомогательные электронные системы: - защита от повторного пуска, - плавный пуск, - поддержание оборотов под нагрузкой, - защита от перегрузки
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Теги товара: SDS MAX
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Теги товара: SDS MAX
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