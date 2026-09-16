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Перфоратор DeWalt D25614K-QS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор DeWalt D25614K-QS

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Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 1
Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 2
Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 3
Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 4
Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 5
Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 6
Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 7
Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Макс. диаметр сверления (бетон)
45
  • Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 1
  • Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 2
  • Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 3
  • Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 4
  • Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 5
  • Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 6
  • Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 7
  • Перфоратор DeWalt D25614K-QS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722654
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Макс. диаметр сверления (бетон)
45
Количество ударов
2900
Макс. энергия удара
10.5
Потребляемая мощность
1350
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х50х16
Вес, кг.
12.6

Описание товара Перфоратор DeWalt D25614K-QS

Перфоратор сетевой DeWALT SDS-Max D25614K-QS - создан для самых тяжелых условий работы. Он способен сверлить и бурить кирпич, бетон и т.д. Два режима работы – с ударом и без удара – позволяют работать с разными материалами. При разработке данной модели большое значение уделили безопасности пользователя и сохранности инструмента. Антиротационная технология постепенно снижает скорость вращения при потере контроля над инструментом, например, в случае резкого рывка. Благодаря системе AVC (активного контроля вибрации) у перфоратора ДеВолт вибрация снижена на 50% по сравнению с аналогами. Это не только продлевает срок службы инструмента, но и уменьшает усталость рабочего, позволяя работать дольше без ущерба для здоровья. В случае перегрузки и блокировки бура предохранительная муфта автоматически отключает привод. Перфоратор DeWALT D25614K имеет плавный пуск, электронную регулировку силы удара и скорости вращения. Для бесперебойной работы в режиме долбления пусковой курок блокируется. Система воздушного охлаждения не позволяет двигателю перегреваться. Эргономичная рукоятка устанавливается в несколько позиция. Перфоратор DeWALT (ДеВолт) D25614K маневренный и энергоэффективный. Прочный пластиковый кейс облегчает транспортировку и хранение.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор DeWalt D25614K-QS




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
45
Количество ударов
2900
Макс. энергия удара
10.5
Потребляемая мощность
1350
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор сетевой DeWALT SDS-Max D25614K-QS - создан для самых тяжелых условий работы. Он способен сверлить и бурить кирпич, бетон и т.д. Два режима работы – с ударом и без удара – позволяют работать с разными материалами. При разработке данной модели большое значение уделили безопасности пользователя и сохранности инструмента. Антиротационная технология постепенно снижает скорость вращения при потере контроля над инструментом, например, в случае резкого рывка. Благодаря системе AVC (активного контроля вибрации) у перфоратора ДеВолт вибрация снижена на 50% по сравнению с аналогами. Это не только продлевает срок службы инструмента, но и уменьшает усталость рабочего, позволяя работать дольше без ущерба для здоровья. В случае перегрузки и блокировки бура предохранительная муфта автоматически отключает привод. Перфоратор DeWALT D25614K имеет плавный пуск, электронную регулировку силы удара и скорости вращения. Для бесперебойной работы в режиме долбления пусковой курок блокируется. Система воздушного охлаждения не позволяет двигателю перегреваться. Эргономичная рукоятка устанавливается в несколько позиция. Перфоратор DeWALT (ДеВолт) D25614K маневренный и энергоэффективный. Прочный пластиковый кейс облегчает транспортировку и хранение.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX
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Отзывы


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