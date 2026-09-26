Перфоратор DeWalt SDS-plus D25413K-QS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфоратор
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306248
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, кейс
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Количество ударов
4700
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
100
Макс. энергия удара
4.2
Потребляемая мощность
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х12
Вес, кг.
6.78
Описание товара Перфоратор DeWalt SDS-plus D25413K-QS
Перфоратор D25413 имеет предохранительную механическую муфту, которая защищает оператора от "обратного удара" при заклинивании бура. Благодаря мощному ударному механизму можно выполнять сверлильные работы не только в металле и дереве, но и в бетоне. Данная модель имеет активную антивибрационную систему AVC, что обеспечивает комфортную работу пользователя. Блокировка вращения для легких долбежных операций и удаления штукатурки и плитки.
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Теги товара: SDS PLUS
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Перфоратор
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, кейс
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Развернуть
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Количество ударов
4700
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
100
Макс. энергия удара
4.2
Потребляемая мощность
1000
Страна производитель
Китай
Перфоратор D25413 имеет предохранительную механическую муфту, которая защищает оператора от "обратного удара" при заклинивании бура. Благодаря мощному ударному механизму можно выполнять сверлильные работы не только в металле и дереве, но и в бетоне. Данная модель имеет активную антивибрационную систему AVC, что обеспечивает комфортную работу пользователя. Блокировка вращения для легких долбежных операций и удаления штукатурки и плитки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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