Перфоратор ЗУБР 50 мм, 1700 Вт, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-50-1700 Э)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 830 руб.
В наличии
Код товара: 708532
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
33 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
50
Макс. энергия удара
27
Потребляемая мощность
1700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х37х17
Вес, кг.
19
Описание товара Перфоратор ЗУБР 50 мм, 1700 Вт, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-50-1700 Э)
Оптимальное изделие в категории производительных перфораторов для быстрого и производительного бурения отверстий до 50 мм и долбления бетона, кирпича или камня. Лучшее соотношение надежность-производительность и облегчённая конструкция в купе с мощностью за счёт применения качественных материалов.
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Теги товара: SDS MAX
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
50
Макс. энергия удара
27
Потребляемая мощность
1700
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Страна производитель
Китай
Оптимальное изделие в категории производительных перфораторов для быстрого и производительного бурения отверстий до 50 мм и долбления бетона, кирпича или камня. Лучшее соотношение надежность-производительность и облегчённая конструкция в купе с мощностью за счёт применения качественных материалов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
Перфоратор ЗУБР 50 мм, 1700 Вт, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-50-1700 Э) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 33830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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