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Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте)

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Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 1
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 2
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 3
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 4
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 5
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 6
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 7
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 8
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 9
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 10
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 11
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 12
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 13
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 1
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 2
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 3
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 4
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 5
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 6
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 7
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 8
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 9
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 10
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 11
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 12
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 13
  • Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 060 руб. 
Начислим 561 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639623
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте)
35 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Размеры в упаковке, см
40х32х29
Вес, кг.
4.96

Описание товара Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте)

Трехрежимный перфоратор 30 мм с технологией гашения вибрации (AVT). Перфоратор Makita HR3011FCJ предназначен для сверления прочных материалов, 3 режима для работы по дереву, металлу, бетону и кирпичу. За счет вертикального расположения двигателя перфоратор имеет небольшие габариты корпуса.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Описание
Трехрежимный перфоратор 30 мм с технологией гашения вибрации (AVT). Перфоратор Makita HR3011FCJ предназначен для сверления прочных материалов, 3 режима для работы по дереву, металлу, бетону и кирпичу. За счет вертикального расположения двигателя перфоратор имеет небольшие габариты корпуса.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 35060 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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