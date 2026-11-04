Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 060 руб.
В наличии
Код товара: 639623
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 060 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х32х29
Вес, кг.
4.96
Описание товара Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте)
Трехрежимный перфоратор 30 мм с технологией гашения вибрации (AVT). Перфоратор Makita HR3011FCJ предназначен для сверления прочных материалов, 3 режима для работы по дереву, металлу, бетону и кирпичу. За счет вертикального расположения двигателя перфоратор имеет небольшие габариты корпуса.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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Трехрежимный перфоратор 30 мм с технологией гашения вибрации (AVT). Перфоратор Makita HR3011FCJ предназначен для сверления прочных материалов, 3 режима для работы по дереву, металлу, бетону и кирпичу. За счет вертикального расположения двигателя перфоратор имеет небольшие габариты корпуса.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Перфоратор Makita HR3011FCJ патр.:SDS-plus уд.:3.9Дж 1050Вт (кейс в комплекте) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 35060 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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