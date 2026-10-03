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Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК

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Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 1
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 2
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 3
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 4
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 5
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 6
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 7
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 8
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 9
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 10
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 11
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Режим сверление
нет
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 1
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 2
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 3
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 4
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 5
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 6
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 7
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 8
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 9
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 10
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 11
  • Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93514
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК
12 630 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
да
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
нет
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Минимальный диаметр патрона
18
Макс. диаметр сверления (бетон)
40
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
10
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х15
Вес, кг.
2.75

Описание товара Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК

Перфоратор SDS-Max ЗУБР Профессионал ЗПМ-40-1250 ЭВК имеет два режима работы: сверление с ударом и удар. Он прекрасно подходит для работы в тяжелых условиях. Благодаря патрону SDS-MAX, можно устанавливать профессиональную оснастку, а также быстро менять её в процессе работы. В этой модели есть всё, что необходимо для безопасности, надежности и удобства. Перфоратор поставляется в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
да
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
нет
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Минимальный диаметр патрона
18
Макс. диаметр сверления (бетон)
40
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
10
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор SDS-Max ЗУБР Профессионал ЗПМ-40-1250 ЭВК имеет два режима работы: сверление с ударом и удар. Он прекрасно подходит для работы в тяжелых условиях. Благодаря патрону SDS-MAX, можно устанавливать профессиональную оснастку, а также быстро менять её в процессе работы. В этой модели есть всё, что необходимо для безопасности, надежности и удобства. Перфоратор поставляется в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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