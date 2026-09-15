Top.Mail.Ru
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 1
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 2
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 3
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 4
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 5
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 6
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 7
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 8
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 9
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 10
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 11
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 12
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 13
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 14
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 15
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 1
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 2
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 3
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 4
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 5
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 6
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 7
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 8
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 9
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 10
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 11
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 12
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 13
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 14
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 15
  • Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 880 руб. 
Начислим 207 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636817
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)
12 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Перфораторы
Комплектация
кейс/чемодан
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х10
Вес, кг.
6.5

Описание товара Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)

Аккумуляторный перфоратор BORT BHD-20Li-BL 93412697 работает в трех режимах: долбление, сверление с ударом и без. Это делает его незаменимым помощником при выполнении строительных и ремонтных работ. Бесщеточный мотор позволяет избежать перегрева и обеспечивает более продолжительное использование на одной зарядке, чем стандартный мотор. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 4Ач инструмент можно использовать вдали от источников питания. Для удобства индикатор отображает уровень заряда. Функция реверса будет полезна, если бур застрянет в стене. Благодаря регулировке скорости можно проделывать отверстия в различных материалах. Относительно легкий вес в сочетании с компактным корпусом эргономичной формы и удобной прорезиненной рукояткой создают комфортное использование в течение продолжительного времени.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Перфораторы
Комплектация
кейс/чемодан
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный перфоратор BORT BHD-20Li-BL 93412697 работает в трех режимах: долбление, сверление с ударом и без. Это делает его незаменимым помощником при выполнении строительных и ремонтных работ. Бесщеточный мотор позволяет избежать перегрева и обеспечивает более продолжительное использование на одной зарядке, чем стандартный мотор. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 4Ач инструмент можно использовать вдали от источников питания. Для удобства индикатор отображает уровень заряда. Функция реверса будет полезна, если бур застрянет в стене. Благодаря регулировке скорости можно проделывать отверстия в различных материалах. Относительно легкий вес в сочетании с компактным корпусом эргономичной формы и удобной прорезиненной рукояткой создают комфортное использование в течение продолжительного времени.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Перфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-BL (2x4,0А.ч) - по цене 12880 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...