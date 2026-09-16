Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ)
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Характеристики
Описание товара Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ)
Изделие с высокой производительностью благодаря мощному ударному механизму, прочному корпусу редуктора и двигателю большой мощности. Комфорт при работе обеспечивается эффективной антивибрационной системой. Применение Для бурения отверстий и долбления в бетоне. Преимущества Настоящий инструмент для профессионалов Надежный перфоратор с большой мощностью двигателя Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания Сетевой кабель рекордной длиной 5 метров в резиновой изоляции Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента
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Теги товара: SDS MAX
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Теги товара: SDS MAX
Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ)