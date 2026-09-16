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Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ)

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Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 1
Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 2
Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 3
Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 4
Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 5
Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 6
Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 7
Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 8
Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 9
Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 10
Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
14
  • Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 1
  • Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 2
  • Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 3
  • Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 4
  • Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 5
  • Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 6
  • Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 7
  • Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 8
  • Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 9
  • Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 10
  • Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708531
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ)
12 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор, Рукоятка дополнительная, Глубиномер, Смазка для бура, Кейс
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Макс. диаметр сверления (бетон)
40
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
125
Макс. энергия удара
11
Потребляемая мощность
1300
Габариты без упаковки
520x390x140 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х14
Вес, кг.
9.5

Описание товара Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ)

Изделие с высокой производительностью благодаря мощному ударному механизму, прочному корпусу редуктора и двигателю большой мощности. Комфорт при работе обеспечивается эффективной антивибрационной системой. Применение Для бурения отверстий и долбления в бетоне. Преимущества Настоящий инструмент для профессионалов Надежный перфоратор с большой мощностью двигателя Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания Сетевой кабель рекордной длиной 5 метров в резиновой изоляции Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента



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Теги товара: SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор, Рукоятка дополнительная, Глубиномер, Смазка для бура, Кейс
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Антивибрационная система
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления (металл)
14
Макс. диаметр сверления (бетон)
40
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
125
Макс. энергия удара
11
Потребляемая мощность
1300
Габариты без упаковки
520x390x140 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Изделие с высокой производительностью благодаря мощному ударному механизму, прочному корпусу редуктора и двигателю большой мощности. Комфорт при работе обеспечивается эффективной антивибрационной системой. Применение Для бурения отверстий и долбления в бетоне. Преимущества Настоящий инструмент для профессионалов Надежный перфоратор с большой мощностью двигателя Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы Антивибрационная система значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания Сетевой кабель рекордной длиной 5 метров в резиновой изоляции Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS


Теги товара: SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор ЗУБР 40 мм, 1300 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗПМ-40-1300 ЭВ) - по цене 12630 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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