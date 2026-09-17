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Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A)

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Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 1
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 2
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 3
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 4
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 5
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 6
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 7
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 8
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 1
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 2
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 3
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 4
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 5
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 6
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 7
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 8
  • Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 860 руб. 
Начислим 1354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A)
22 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Комплектация
коробка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
310Х175Х240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х18
Вес, кг.
3.96

Описание товара Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A)

Мощный бесщеточный аккумуляторный перфоратор с пневматическим ударным механизмом Универсальный инструмент с четырьмя рабочими режимами, предназначенный для сверления, долбления и выполнения широкого спектра строительных задач. Бесщеточный мотор – увеличенная мощность, высокая эффективность и срок службы в 10 раз дольше по сравнению с щеточными двигателями. Пневматический ударный механизм – эффективное сверление бетона диаметром до 24 мм. Система снижения вибрации (VRS) – уменьшает вибрацию для комфортной работы. 4 режима работы: Ударное сверление – для работы по бетону и камню. Обычное сверление – для древесины, металла и пластика. Режим «стоп вращения» – для легких долбежных работ. Долбление со свободным вращением – максимальная свобода при работе с зубилом. Система ‘SDS+’ – для быстрого и удобного изменения оснастки. Функция постоянной скорости – стабильная работа даже при высокой нагрузке. Регулировка скорости – плавный старт и полный контроль над процессом. Переключатель реверса – удобное изменение направления вращения. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка – комфорт и надежное удержание инструмента. Глубиномер – позволяет точно выставлять глубину сверления для глухих отверстий. LED-подсветка – улучшенная видимость рабочей зоны в условиях недостаточного освещения. Литий-ионная технология – отсутствие эффекта памяти, отсутствие саморазряда, инструмент всегда готов к работе.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Skil
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Комплектация
коробка
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
32
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Тип аккумулятора
Li-lon
Развернуть
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
310Х175Х240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный бесщеточный аккумуляторный перфоратор с пневматическим ударным механизмом Универсальный инструмент с четырьмя рабочими режимами, предназначенный для сверления, долбления и выполнения широкого спектра строительных задач. Бесщеточный мотор – увеличенная мощность, высокая эффективность и срок службы в 10 раз дольше по сравнению с щеточными двигателями. Пневматический ударный механизм – эффективное сверление бетона диаметром до 24 мм. Система снижения вибрации (VRS) – уменьшает вибрацию для комфортной работы. 4 режима работы: Ударное сверление – для работы по бетону и камню. Обычное сверление – для древесины, металла и пластика. Режим «стоп вращения» – для легких долбежных работ. Долбление со свободным вращением – максимальная свобода при работе с зубилом. Система ‘SDS+’ – для быстрого и удобного изменения оснастки. Функция постоянной скорости – стабильная работа даже при высокой нагрузке. Регулировка скорости – плавный старт и полный контроль над процессом. Переключатель реверса – удобное изменение направления вращения. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка – комфорт и надежное удержание инструмента. Глубиномер – позволяет точно выставлять глубину сверления для глухих отверстий. LED-подсветка – улучшенная видимость рабочей зоны в условиях недостаточного освещения. Литий-ионная технология – отсутствие эффекта памяти, отсутствие саморазряда, инструмент всегда готов к работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторный перфоратор SKIL RH1780, XP, 1АКБ (4Ач)+ЗУ(2.4A) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 22860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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