Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus
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Характеристики
Описание товара Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus
Мощный L-образный перфоратор 1500 Вт для тяжёлых работ по бетону и камню SKIL RH1183 — это профессиональный электрический перфоратор с пневматическим ударным механизмом, мощным двигателем 1500 Вт и надёжным L-образным корпусом. Инструмент идеально подходит для бурения бетона до 36 мм, а также для долбления и классического сверления в кирпиче, камне и других твёрдых материалах. Модель поддерживает 3 режима работы: Сверление с ударом — для бетона и кирпича Сверление без удара — для дерева, металла и пластика Долбление (с остановкой вращения) — для лёгких демонтажных работ Благодаря системе SDS+ смена оснастки происходит быстро и удобно. Прочный магниевый редукторный корпус повышает устойчивость к нагрузкам, а встроенная система виброгашения (VRS) и прорезиненные рукоятки снижают уровень вибрации и повышают комфорт при длительной работе. Боковая рукоятка с антивибрацией регулируется под удобный хват. Предусмотрена функция предварительного выбора скорости, а также защитная муфта, которая срабатывает при заклинивании бура, предохраняя оператора от рывка. Ограничитель глубины позволяет точно задавать глубину при сверлении «вслепую».
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Теги товара: SDS PLUS
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Теги товара: SDS PLUS
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