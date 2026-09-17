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Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus

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Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 1
Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 2
Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 3
Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 4
Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 5
Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 6
Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 7
Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
36
  • Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 1
  • Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 2
  • Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 3
  • Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 4
  • Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 5
  • Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 6
  • Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 7
  • Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 890 руб. 
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В наличии
Код товара: 743287
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus
16 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
чемодан/кейс
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
36
Габариты без упаковки
455Х130Х345 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х13
Вес, кг.
9.37

Описание товара Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus

Мощный L-образный перфоратор 1500 Вт для тяжёлых работ по бетону и камню SKIL RH1183 — это профессиональный электрический перфоратор с пневматическим ударным механизмом, мощным двигателем 1500 Вт и надёжным L-образным корпусом. Инструмент идеально подходит для бурения бетона до 36 мм, а также для долбления и классического сверления в кирпиче, камне и других твёрдых материалах. Модель поддерживает 3 режима работы: Сверление с ударом — для бетона и кирпича Сверление без удара — для дерева, металла и пластика Долбление (с остановкой вращения) — для лёгких демонтажных работ Благодаря системе SDS+ смена оснастки происходит быстро и удобно. Прочный магниевый редукторный корпус повышает устойчивость к нагрузкам, а встроенная система виброгашения (VRS) и прорезиненные рукоятки снижают уровень вибрации и повышают комфорт при длительной работе. Боковая рукоятка с антивибрацией регулируется под удобный хват. Предусмотрена функция предварительного выбора скорости, а также защитная муфта, которая срабатывает при заклинивании бура, предохраняя оператора от рывка. Ограничитель глубины позволяет точно задавать глубину при сверлении «вслепую».



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus




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Характеристики
Бренд
Skil
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Комплектация
чемодан/кейс
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
36
Развернуть
Габариты без упаковки
455Х130Х345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный L-образный перфоратор 1500 Вт для тяжёлых работ по бетону и камню SKIL RH1183 — это профессиональный электрический перфоратор с пневматическим ударным механизмом, мощным двигателем 1500 Вт и надёжным L-образным корпусом. Инструмент идеально подходит для бурения бетона до 36 мм, а также для долбления и классического сверления в кирпиче, камне и других твёрдых материалах. Модель поддерживает 3 режима работы: Сверление с ударом — для бетона и кирпича Сверление без удара — для дерева, металла и пластика Долбление (с остановкой вращения) — для лёгких демонтажных работ Благодаря системе SDS+ смена оснастки происходит быстро и удобно. Прочный магниевый редукторный корпус повышает устойчивость к нагрузкам, а встроенная система виброгашения (VRS) и прорезиненные рукоятки снижают уровень вибрации и повышают комфорт при длительной работе. Боковая рукоятка с антивибрацией регулируется под удобный хват. Предусмотрена функция предварительного выбора скорости, а также защитная муфта, которая срабатывает при заклинивании бура, предохраняя оператора от рывка. Ограничитель глубины позволяет точно задавать глубину при сверлении «вслепую».


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор электрический SKIL RH1183+доп.патрон, 1500 Вт, 5 Дж, SDS Plus - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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