Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К
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Характеристики
Описание товара Перфоратор Зубр ЗП-26-800 К
При своих небольших габаритах перфоратор Зубр ЗП-26-800К обладает высокой надежностью и производительностью. Для достижения точности на малых оборотах и повышения производительности на высоких в перфораторе предусмотрена плавная регулировка мощности. Устройство снабжено щеточным реверсом и предохранительной муфтой. Наличие дополнительной рукоятки и мягкой накладки на основной, делает использование перфоратора Зубр ЗП-26-800К комфортным, даже при длительном сверлении. При необходимости долото может быть установлено в нужное осевое положение. Входящий в комплект кейс обеспечивает надежное хранение и удобную транспортировку.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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