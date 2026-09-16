Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб.
В наличии
Код товара: 721320
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 870 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Количество аккумуляторов, шт
нет
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х10
Вес, кг.
3
Описание товара Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260)
Бесщеточный перфоратор ЗУБР Профессионал 20В PB-260 предназначен для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, бетон, кирпич и т. д.) в режимах сверления и сверления с ударом, а также ударного долбления при установке соответствующего инструмента. Большой диаметр и высокая скорость бурения для максимальной производительности. Функции долбления и сверления без удара придают дополнительную функциональность. Патрон SDS-Plus для быстрой замены расходного инструмента. Бесщеточный двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем:
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗП-30-900 К
-
В наличииЦена 7 760 руб.1940 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 32 мм, 1200 Вт, SDS Plus, мет. корпус (П-32-1200...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗП-32-1100 К
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus, мет. корпус, Профессион...
-
В наличииЦена 8 640 руб.2160 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus + БЗП, мет. корпус, Проф...
-
В наличииЦена 8 850 руб.2213 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 32 мм, 1500 Вт, SDS Plus, АВТ (ПВ-32-1500 ЭВ)
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный Bort BHD-20Li-SR (2x4,0Ач+ЗУ)
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитАккумуляторный перфоратор SKIL RH1790, CLASSIC без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 11 000 руб. 18 000 руб.2750 руб. в СплитПерфоратор KEYANG PHD-283B
-
В наличииЦена 11 870 руб.2968 руб. в СплитПерфоратор STEHER 40 мм, 1250 Вт, SDS-Max (HD-40-1250 MAX)
-
В наличииЦена 12 420 руб.3105 руб. в СплитПерфоратор электрический SKIL RH1109+ доп. патрон,850 Вт, 2.8 Дж...
-
В наличии БесплатноЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитПерфоратор Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК
Бренд
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Количество аккумуляторов, шт
нет
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
20
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Бесщеточный перфоратор ЗУБР Профессионал 20В PB-260 предназначен для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь, бетон, кирпич и т. д.) в режимах сверления и сверления с ударом, а также ударного долбления при установке соответствующего инструмента. Большой диаметр и высокая скорость бурения для максимальной производительности. Функции долбления и сверления без удара придают дополнительную функциональность. Патрон SDS-Plus для быстрой замены расходного инструмента. Бесщеточный двигатель обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем:
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260) - по цене 7870 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор бесщеточный ЗУБР Т7, 20 В, 26 мм, без АКБ, Профессионал (PB-260)