Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus + БЗП, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 МС)
Оригинальный товар
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Характеристики
В кейсе
да
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Количество ударов
4800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб.
В наличии
Код товара: 721891
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 640 руб.
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Характеристики
Бренд
В кейсе
да
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Количество ударов
4800
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
3.2
Потребляемая мощность
900
Напряжение аккумулятора, В
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х11
Вес, кг.
5.95
Описание товара Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus + БЗП, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 МС)
Новинка в линейке профессиональных перфораторов. Металлическая вставка корпуса редуктора обеспечивает лучший отвод тепла от наиболее нагруженного механизма и гарантирует большую прочность при нагрузках. Это позволяет выполнять работу буром до 28 мм и коронкой до 80 мм без ущерба для изделия. Сменный патрон дополняет функциональность перфоратора возможностью работы с цилиндрическими сверлами Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
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Бренд
В кейсе
да
Предохранительная муфта
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Количество ударов
4800
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
80
Макс. энергия удара
3.2
Развернуть
Потребляемая мощность
900
Напряжение аккумулятора, В
3.2
Страна производитель
Китай
Новинка в линейке профессиональных перфораторов. Металлическая вставка корпуса редуктора обеспечивает лучший отвод тепла от наиболее нагруженного механизма и гарантирует большую прочность при нагрузках. Это позволяет выполнять работу буром до 28 мм и коронкой до 80 мм без ущерба для изделия. Сменный патрон дополняет функциональность перфоратора возможностью работы с цилиндрическими сверлами Применение Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus + БЗП, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 МС) - этот товар вы можете купить по цене 8640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор ЗУБР 28 мм, 900 Вт, SDS Plus + БЗП, мет. корпус, Профессионал (ЗП-2890 МС)