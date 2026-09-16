Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1500 Вт, SDS Plus, АВТ (ПВ-32-1500 ЭВ)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 850 руб.
В наличии
Код товара: 706777
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
90
Макс. энергия удара
5
Потребляемая мощность
1500
Габариты без упаковки
345х255х260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х13
Вес, кг.
6.78
Описание товара Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1500 Вт, SDS Plus, АВТ (ПВ-32-1500 ЭВ)
Перфоратор SDS Plus ЗУБР 1500 Вт ПВ-32-1500 ЭВ – легкое изделие в вертикальной компоновке для сверления и бурения отверстий, а также ударного долбления. Очень удобная работа благодаря небольшому весу, антивибрационной системе, индикаторам состояния и быстрой замене расходного инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
32
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
90
Макс. энергия удара
5
Потребляемая мощность
1500
Габариты без упаковки
345х255х260
Развернуть
Страна производитель
Китай
Перфоратор SDS Plus ЗУБР 1500 Вт ПВ-32-1500 ЭВ – легкое изделие в вертикальной компоновке для сверления и бурения отверстий, а также ударного долбления. Очень удобная работа благодаря небольшому весу, антивибрационной системе, индикаторам состояния и быстрой замене расходного инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор ЗУБР 32 мм, 1500 Вт, SDS Plus, АВТ (ПВ-32-1500 ЭВ) - этот товар вы можете купить по цене 8850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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