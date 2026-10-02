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Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel

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Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 1
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 2
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 3
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 4
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 5
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 6
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 7
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 8
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 9
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 10
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 11
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 12
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 13
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 14
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 15
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 16
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 17
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 18
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 1
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 2
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 3
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  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 5
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 6
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 7
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 8
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  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 11
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 12
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 13
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 14
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 15
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 16
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 17
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 18
  • Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649429
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel
9 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штБур - 3 штДолото - 1 штПика - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штЕмкость со смазкой - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
30
Максимальный крутящий момент
850
Макс. энергия удара
5
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х25
Вес, кг.
4.6

Описание товара Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel

Электрический перфоратор DENZEL RHV-1250-30 26612 подойдет для серьезных задач при работе коронками и в качестве отбойного молотка. Оригинальная система переключения единым селектором способствует быстрому и удобному выбору режима. Точность сверления. Ограничитель глубины упрощает процесс создания одинаковых отверстий и сверление на заданную глубину. Оснастка в комплекте. Начните работу сразу – в кейсе вы найдете пику, долото и три бура, чтобы испытать перфоратор по полной.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штБур - 3 штДолото - 1 штПика - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штЕмкость со смазкой - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
30
Максимальный крутящий момент
850
Макс. энергия удара
5
Потребляемая мощность
1250
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический перфоратор DENZEL RHV-1250-30 26612 подойдет для серьезных задач при работе коронками и в качестве отбойного молотка. Оригинальная система переключения единым селектором способствует быстрому и удобному выбору режима. Точность сверления. Ограничитель глубины упрощает процесс создания одинаковых отверстий и сверление на заданную глубину. Оснастка в комплекте. Начните работу сразу – в кейсе вы найдете пику, долото и три бура, чтобы испытать перфоратор по полной.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор электрический RHV-1250-30, SDS-plus, 1250 Вт, 5 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - данный товар вы можете купить по цене 9080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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