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Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel

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Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 1
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 2
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 3
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 4
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 5
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 6
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 7
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 8
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 9
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 10
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 11
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 12
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 13
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 14
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 15
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 16
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 17
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 18
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 19
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 20
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 21
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 22
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 23
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 24
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 25
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 26
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 27
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 28
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 29
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 30
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 31
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 32
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 33
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
38
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 1
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 2
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 3
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 4
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 5
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 6
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 7
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 8
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 9
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 10
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 11
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 12
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 13
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 14
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 15
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 16
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 17
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 18
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 19
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 20
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 21
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 22
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 23
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 24
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 25
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 26
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 27
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 28
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 29
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 30
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 31
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 32
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 33
  • Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 560 руб. 
Начислим 185 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel
11 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
Дополнительная рукоятка
да
Дополнительные щетки в комплекте
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штБур - 3 штДолото - 1 штПика - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штЕмкость со смазкой - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (бетон)
38
Макс. энергия удара
10
Потребляемая мощность
1050
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х12
Вес, кг.
10.1

Описание товара Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel

Электрический перфоратор Denzel RHV-1050-38-max, потребляющий 1050 Вт и обеспечивающий энергию ударов 10 Дж, с патроном под хвостовик SDS-max, имеет 2 плюс 1 режим работы. Эффективно справляется с бурением глубоких отверстий в твердых материалах: бетоне, камне, кирпиче. Максимальный диаметр отверстий в бетоне составляет 38 мм. Это самая мощная модель в линейке Denzel RHV, которая подходит для выполнения профессиональных работ на строительных объектах, на даче или дома.

Преимущества

Отзывы о товаре Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
Дополнительная рукоятка
да
Дополнительные щетки в комплекте
да
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штБур - 3 штДолото - 1 штПика - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штЕмкость со смазкой - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Max
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
38
Макс. энергия удара
10
Потребляемая мощность
1050
Страна производитель
Китай
Описание

Электрический перфоратор Denzel RHV-1050-38-max, потребляющий 1050 Вт и обеспечивающий энергию ударов 10 Дж, с патроном под хвостовик SDS-max, имеет 2 плюс 1 режим работы. Эффективно справляется с бурением глубоких отверстий в твердых материалах: бетоне, камне, кирпиче. Максимальный диаметр отверстий в бетоне составляет 38 мм. Это самая мощная модель в линейке Denzel RHV, которая подходит для выполнения профессиональных работ на строительных объектах, на даче или дома.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор электрический RHV-1050-38-max, SDS-max, 1050 Вт, 10 Дж, 2 плюс 1 реж. Denzel - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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