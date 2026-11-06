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Перфоратор сетевой Makita M8701 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор сетевой Makita M8701

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Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 2
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Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 4
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Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 6
Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 7
Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 8
Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
  • Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 1
  • Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 2
  • Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 3
  • Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 4
  • Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 5
  • Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 6
  • Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 7
  • Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 8
  • Перфоратор сетевой Makita M8701 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
9 940 руб.  12 211 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перфоратор сетевой Makita M8701
9 940 руб. -19%
12 211 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Размеры в упаковке, см
43х33х11
Вес, кг.
5.1

Описание товара Перфоратор сетевой Makita M8701

Перфоратор Makita M8701 используется для работы с бетоном, сталью и деревом. SDS-plus. Cистема быстрой смены оснастки без ключа и отличная передача крутящего момента. Функция реверса позволяет легко извлекать бур из плотных материалов и глубоких отверстий. Она представлена поворотом угольных щеток, что обеспечивает одинаковую мощность при разностороннем вращении, а также увеличивает рабочий ресурс щеток.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX

Отзывы о товаре Перфоратор сетевой Makita M8701




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Описание
Перфоратор Makita M8701 используется для работы с бетоном, сталью и деревом. SDS-plus. Cистема быстрой смены оснастки без ключа и отличная передача крутящего момента. Функция реверса позволяет легко извлекать бур из плотных материалов и глубоких отверстий. Она представлена поворотом угольных щеток, что обеспечивает одинаковую мощность при разностороннем вращении, а также увеличивает рабочий ресурс щеток.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор сетевой Makita M8701 - купить по цене 9940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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