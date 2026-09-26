Перфоратор DeWalt DCH133N-XJ
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270944
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Ограничитель глубины сверления
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Количество ударов
5500
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
50
Макс. энергия удара
2.6
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
22.5
Высота, см
10
Длина, м
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х28
Вес, кг.
3.82
Описание товара Перфоратор DeWalt DCH133N-XJ
Бесщеточный перфоратор DEWALT DCH133N предназначен для сверления отверстий с ударом и без, а также для долбежных работ. Он оборудован бесщеточным двигателем, который обеспечивает отличную производительность и долгий срок службы. Благодаря системе SDS-Plus замена оснастки занимает минимум времени и усилий. Модель питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В.
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Теги товара: SDS PLUS
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Ограничитель глубины сверления
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Количество ударов
5500
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
50
Макс. энергия удара
2.6
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
22.5
Высота, см
10
Длина, м
41
Страна производитель
Китай
Бесщеточный перфоратор DEWALT DCH133N предназначен для сверления отверстий с ударом и без, а также для долбежных работ. Он оборудован бесщеточным двигателем, который обеспечивает отличную производительность и долгий срок службы. Благодаря системе SDS-Plus замена оснастки занимает минимум времени и усилий. Модель питается от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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