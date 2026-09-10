Перфоратор Bosch GBH 3-28 DRE (0.611.23A.000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36360
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
см. ниже в описании
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Макс. энергия удара
3.1
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х37х13
Вес, кг.
4.5
Описание товара Перфоратор Bosch GBH 3-28 DRE (0.611.23A.000)
Три режима работы. Мощность - 800 Вт. Сила удара - 3.1 Дж
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Теги товара: SDS PLUS
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
см. ниже в описании
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (бетон)
28
Макс. энергия удара
3.1
Потребляемая мощность
800
Страна производитель
Китай
Три режима работы. Мощность - 800 Вт. Сила удара - 3.1 Дж
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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